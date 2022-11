Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din lume, a intrat în faza de erupţie

"Pentru moment, fluxurile de lavă se limitează la nivelul caldeirei şi nu ameninţă comunităţile de pe pantele vulcanului", a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) într-un comunicat.



Erupţia vulcanului din Hawaii a determinat autorităţile locale să ridice nivelul de alertă de la "notificare" la "avertizare".



Reprezentanţii Observatorului Vulcanologic din Hawaii vor efectua misiuni aeriene de recunoaştere pentru a monitoriza erupţia şi pentru a analiza mai bine riscurile pentru populaţia locală, precizează comunicatul publicat de USGS.

