Maşina anului 2021, o japoneză. Specialiştii au ales

Juriul Car of The Year, format din 59 de jurnaliști auto din 22 de țări, a avut misiunea de a selecta un câștigător dintre cele șapte modele finaliste.

Anul acesta, Toyota Yaris a fost desemnată Car of the Year, după ce a acumulat cel mai mare punctaj în ultima rundă a concursului (266 de puncte). Modelul japonez a avut de înfruntat o concurență puternică din partea unor modele ca Fiat New 500 (240 de puncte), Cupra Formentor (239 de puncte), Volkswagen ID.3 (224 de puncte), Skoda Octavia (199 de puncte), Land Rover Defender (164 de puncte) și Citroën C4 (143 de puncte), scrie promotor.ro.

Toyota Yaris a mai câştigat trofeul şi în 2000, iar o altă performanţă notabilă este că fiecare generaţie a acestui model a intrat în finala competiţiei.

Anul acesta, juriul CotY a apreciat rafinamentul sistemului hibrid de propulsie al lui Yaris, nivelul redus al emisiilor dar și prețul accesibil. Este relevant faptul că peste 80% dintre cumpărătorii Toyotei Yaris aleg modelul hibrid.