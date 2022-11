Masacrul din Uvalde, reacție ca-n cazul Alexandrei Măceșanu: O fetiță a sunat de trei ori la 911, dar polițiștii au așteptat afară. ”Sunt multe cadavre, nu vreau să mor!

CITEŞTE AICI MAI MULTE DESPRE ATACUL DIN UVALDE

"Sunt în clasa 112. Grăbiţi-vă, sunt multe cadavre. Nu vreau să mor, vă rog ajutaţi-mă. Profesoara mea e moartă. Oh, Doamne...". Acesta este apelul făcut de o fetiţă de doar 10 ani din interiorul şcolii din Uvalde, în luna mai.

Operatorul de la 911 a trimis mesajul către sute de ofiţeri, pe care i-a direcţionat spre şcoala din Texas. Asta se întâmpla la 30 de minute după ce atacatorul a intrat în şcoală şi a început să împuşte pe toată lumea.

Grav este faptul că abia după alte 40 de minute, timp în care fetiţa a oferit şi alte detalii autorităţilor, o echipă specială a intrat în şcoală şi a confruntat atacatorul.

Conform CNN, autorităţile au tratat atacatorul ca fiind un suspect baricadat în şcoală, nicidecum o ameninţare activă, şi au preferat să aştepte personal specializat şi echipamente de asalt. Apelurile făcute de copii la 911 arată, însă, contrariul.

Directorul Departamentului de Siguranţă Publică, Col. Steven McGraw, a recunoscut că s-au făcut greşeli, dar a insistat că departamentul pe care îl conduce nu a dezamăgit comunitatea.

Tatăl fetiţei care a sunat la 911, fost ofiţer în Marina Americană, spune că ştie cât de greu este să dai informaţii când eşti atacat.

"În acea zi, felul în care a reacţionat ea este incredibil", a spus bărbatul despre fetiţa sa. Despre adulţii care au intervenit, însă, el a spus că "niciunul dintre ei nu a avut curaj atunci".

40 de minute de aşteptare de la sosirea Poliţiei până la intervenţie

"Am nevoie de ajutor, vă rog. L-aţi capturat? Vreţi să deschid uşa acum?", întreba fetiţa la 911 la ora 12:12 p.m. Abia la 12:50 s-a intervenit.

Dispecerul de la 911 îi spune în mod repetat copilei să facă linişte şi să le ceară şi colegilor ei, alţi copii speriaţi, să stea liniştiţi şi să aştepte.

"Le spun tuturor să tacă, dar nu mă ascultă nimeni. Eu înţeleg ce trebuie să fac în aceste situaţii, tata m-a învăţat. Trimiteţi ajutoare", a mai spus fetiţa.

La 12:15, ea a transmis poliţiei că învăţătoarea sa a fost împuşcată, dar încă trăieşte, şi cere o ambulanţă. În faţa şcolii, 376 de poliţişti aşteaptă!

La 12:12, pe staţia de emisie-recepţie a poliţiei se aude următorul mesaj: "Uvalde către toate unităţile. Avem un copil pe linie, în camera 12. Este cineva în interiorul clădirii?"

Iată restul dialogului:

- Spuneţi mai departe cu informaţiile de la copil!

- Copilul spune că se află într-o cameră plină de victime. Repet, plină de victime în acest moment.

- 10-4 (n.r. recepţionat)

Afară, şi un medic de pe ambulanţă le spune poliţiştilor că intervenţia durează mult prea mult.

Din clasă, fetiţa de doar 10 ani sună a treia oară la 911.

"Le puteţi spune poliţiştilor să vină în clasa mea? Puteţi trimite un poliţist, vă rog?", spune aceasta. Dar i se spune din nou să stea în linişte şi să le spună şi colegilor ei, unii dintre ei răniţi, să facă linişte şi să aştepte.

Chiar dacă fetiţa i-a transmis dispecerului că i se pare că aude poliţie pe holuri, i s-a spus din nou să facă linişte.

Apelul la 911 era încă în desfăşurare când poliţiştii l-au împuşcat pe atacator, iar dispecerul i-a transmis copilei să stea la podea, să nu se mişte. Asta se întâmpla abia la 12:50 p.m.

Asemănare cu cazul Alexandrei Măceşanu

Tânăra pe care Gheorghe Dincă a răpit-o şi a ucis-o a sunat de trei ori la 112, însă apelul său pentru ajutor aproape că a fost respins de poliţişti. Într-un final, când agenţii au identificat casa lui Dincă, au stat în faţa porţii toată noaptea şi au intervenit abia dimineaţa.

Iată, spre exemplu, cum a sunat al treilea apel al fetei:

Op. 112 (1): Alo 112, ce urgență aveți?

A.M.: (ton disperat) Doamnă ați trimis pe cineva? Că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate ...

Op. 112 (1): Da, ai vorbit cu poliția, da?

A.M.: Da, cu dumneavoastră!

Op. 112 (1): Ce ți-a zis poliția?

A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniți mai repede!

Polițist (2): Alo?

Op. 112 (1): Poliția? A revenit fata.

Polițist (2): Da...doamnă, spuneți domnișoară!

A.M.: Vă rog ați trimis pe cineva aici?

Polițist (2) (pe ton iritat): Am trimis, rămâneți acolo că nu... în 2 minute n-are cum să zboare măi domnișoară. Stați acolo, da?

A.M.: (plângând disperat) Veniți vă rog, veniți, mi-e frică...

Polițist (2) (ton ironic, atitudine zeflemistă): Păi de cine vă este frică?? Alo, de cine vă este frică?

A.M.: (plângând) De el...m-a bătut...

Polițist (2): De el, cine este persoana?

A.M.: Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel!

Polițist (2): Popescu Lucian. Și unde stă ăsta acolo?

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 ...

Polițist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.

Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu știu...

Polițist (2) (ton ironic): Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum...așteptați acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, așteptați.

A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...

Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine...

Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică...!

Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi...da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum...

A.M.: (disperată) Bine, vă rog....

Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs.

A.M.: (plângând) Bine, bine, da.

Polițist (2): Bine.

