Marius Şumudică, noul antrenor al FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul

”Vă pot spune că Toni Petrea n-a mai vrut să stea. I-am dat o zi să se răzgândească, a zis că nu se răzgândește și atunci am luat legătură cu Șumudică, am rezolvat, am bătut palma, deci Șumudică va fi antrenorul. Peste două săptămâni, când încep pregătirea, va fi”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Cu câteva minute înainte, Marius Şumudică anunţase şi el că a fost ofertat de Gigi Becali, dar că încă nu a acceptat oferta, dorind să vorbească cu familia.

Marius Șumudică, liber de contract din martie, când s-a despărțit de Rizespor, va reveni în Liga 1 după o pauză de patru ani, ultima echipă pe care a pregătit-o în Liga 1 fiind Astra, unde a și câștigat campionatul, în 2016. Astra Giurgiu a retrogradat în Liga 2, după ultima etapă din Liga 1.

În cariera de jucător, Marius Şumudică a atins consacrarea la Rapid București alături de care a câștigat titlul de campion al României în 1999 precum și Cupa României în 1998 și 2002.

Marius Şumudică, mulţumiri adresate lui Becali

„Vreau să scot un singur gest în evidență. Îi mulțumesc lui Gigi Becali. E un om extraordinar. N-am mai vorbit de 9 luni cu el, dar ce face el…mie mi-a salvat familia! Tata are 74 de ani, are și alte probleme, comorbidități, e cardiac. Iar soția și fetița mea erau singure acasă. S-a oferit să meargă la mine acasă să ducă medicamente.Mi-a zis să îmi văd de meci că, indiferent că tu ești rapidist și eu stelist, o să am grijă de familia ta. S-a ocupat de tot, telefoane, vizite. M-a mișcat profund tot ce-a făcut pentru mine. M-a făcut să fiu liniștit la mii de kilometri distanță de cei dragi”, a dezvăluit Marius Șumudică la Digi Sport, după ce familia lui a avut probleme cu noul coronavirus, conform prosport.