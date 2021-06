Marius Şumudică a revenit în Liga 1, la CFR Cluj. "Am semnat cu ochii închişi"

”Ieri (n.r. marți) am început negocierile serioase cu președintele Marian Copilu și astăzi (n.r. miercuri) am semnat. Îți dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închiși că am simțit permanent că totul este în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede și nu am stat în negocieri lungi.

Abia aștept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel și fel de discuții în spațiul public, n-am făcut niciun fel de licitație.

Am ales echipa care cred că mi se potrivește în momentul ăsta. Da, este adevărat, am negociat cu echipe din Arabia Saudită, chiar și astăzi (n.r. miercuri) am fost sunat de un club”, a declarat Marius Șumudică, pentru Digi Sport.

Marius Şumudică îi ia locul lui Edi Iordănescu, antrenor care a câştigat al patrulea titlu consecutiv pentru CFR Cluj.

Gigi Becali era sigur că mutarea nu se face

"Mi-a zis că are și o ofertă de 1,5 milioane din Arabia. Și eu am auzit varianta asta, că ar fi făcut o licitație. Mi-a spus cineva, dar eu nu cred că a făcut el asta. Eu i-am dat contractul. Spuneau oamenii 'vezi că contractul e dat pe acolo, pe acolo'. Le-am zis că eu nu cred și chiar dacă e dat, eu nu cred. Am vorbit cu Șumi și l-am întrebat.

A zis că-și dă cuvântul lui de onoare că n-a făcut așa ceva. Pentru ce să licitezi? Spui cât vrei și gata! Și eu știu că n-are ofertă de la Craiova, dar sunt discuții colaterale. Nu că-l vrea Craiova, o persoană din anturajul lui Rotaru negociază cu el, dar nu Rotaru. Dacă n-ai confirmarea asta, nu pot să zic că-l vrea Craiova. Eu acum spun bârfe.

Eu cred și i-am zis și lui, dar el s-a jurat că nu e adevărat. I-am zis 'Bă, eu cred că tu mergi la CFR!'. A zis că jură că nu merge la CFR. Sunt multe zvonuri... sunt multe bârfe, nu știu nimic sigur", declara Gigi Becali, pe 20 mai, la Digi Sport Special.

Marius Şumudică a refuzat să antreneze FCSB, după ce finanţatorul echipei anunţase că s-au înţeles.

Marius Şumudică nu a mai antrenat din luna februarie, când s-a despărţit de Rizespor, echipă din prima ligă a Turciei.