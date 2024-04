Marius Manole, despre piesa Erikăi Isac: "A devenit lectură obligatorie și nu știam?"

”În cadrul acestui episod de debut, vom afla împreună povestea sa de succes, obstacolele întâlnite pe parcursul carierei sale și lecțiile învățate de-a lungul drumului. De la momentele memorabile din culisele teatrului până la provocările și bucuriile vieții de artist, discuția va oferi o perspectivă unică asupra lumii artei și a creației”, au spus realizatorii podcast-ului. Elevii au pregătit întrebări inspirate și provocatoare pentru Marius Manole, abordând teme precum importanța educației în formarea unui actor și sfaturile sale pentru tinerii aspiranți din domeniul artistic, dar și opinii despre diverse subiecte actuale.

Actorul a stârnit un val de discuții pe rețelele de socializare după ce a exprimat opinii puternice legate de presiunea socială de a adera la anumite trenduri și de a-și exprima solidaritatea față de anumite cauze, subliniind că este important să existe libertatea de a gândi și de a alege.

"Ieri am scris pe Facebook o postare, apăruse această piesă a Erikăi Isac. O să învăț piesa, am început cu primele versuri. Am fost pe drumuri: Nürnberg, Bruxelles, Timișoara, Deva. Am plecat cu avionul, cu trenul. N-am ascultat pentru că am avut alte lucruri de făcut. Am văzut următoarea postare la niște prieteni care ziceau: să nu spuneți că n-ați ascultat melodia Erikăi, nu puteți fi așa ipocriți. Mi s-a părut foarte ciudat ca cineva să ne tragă de urechi pentru că nu vrem să intrăm în trendul ăsta. Și-am scris: mi se pare ciudat, a devenit lectură obligatorie și nu știam? Se dă la bacalaureat? De ce ar trebui să o ascult? De când trebuie să ascult eu Erika Isac obligatoriu? Și-au început să-mi spună să-mi fie rușine că nu aderez la mesajul femeilor care sunt abuzate. Oamenii sunt disfuncționali, nu știu să citească un text și să-l interpreteze pentru că-i orbește furia. Eu am spus doar că nu mi se pare corect să mă tragi de urechi că nu am ascultat încă această melodie și poate nici nu o să o ascult, că nu-i obligatoriu. N-am spus nimic de limbaj, de mesaj. Citiți textul ăla și înțelegeți-l ca atare. Luați manualul de limba română de clasa a 4-a și lecturați. Cum să-ți imaginezi că sunt de acord cu abuzul, că mă deranjează limbajul trivial, care de la Creangă pornind, există? Ei nu mai vor să vadă decât ce vor ei să vadă. Dacă nu ești de partea lor, devine un extremism care face la fel de rău ca al celora care protestează", a declarat actorul.

Manole a subliniat importanța dezbaterii publice și a luării de măsuri concrete pentru a rezolva problemele sociale: "Mulți sunt oameni pe care îi cunosc. Citiți textul pe care l-am scris eu și comentați-l pe acela. N-ar fi mai bine să ieșim în stradă să obligăm legiuitorul să reglementeze? Să obligăm autoritățile să facă niște locuințe sociale pentru femeile abuzate?"

Discuția deschisă de actorul Marius Manole pe rețelele de socializare reprezintă un apel la acțiune și la responsabilitate socială, evidențiind importanța libertății individuale de a gândi și de a alege într-o lume în care presiunea conformității sociale este din ce în ce mai mare.

Podcastul "CE MAI ZICI?" va explora o gamă largă de subiecte, de la realizările academice și proiecte educaționale, până la aspecte ale vieții cotidiene care sunt de interes pentru comunitatea Laude-Reut. Elevii vor discuta despre evenimente școlare importante, vor prezenta invitați speciali, sondaje de opinie și vor marca aniversări semnificative într-un mod captivant și autentic.

Într-o eră în care media și tehnologia joacă un rol tot mai important în viețile noastre, elevii de la Complexul Educațional Laude-Reut au oportunitatea unică de a-și dezvolta abilitățile media și de a forma o nouă generație de creatori de conținut și jurnaliști. Cu acces la un studio de podcast echipat cu cele mai moderne echipamente audio-video, precum microfoane profesionale, mixer audio și video, camere video profesionale și software de editare, elevii au posibilitatea să exploreze lumea comunicării și să-și exprime ideile într-un mod captivant și profesional.

Prin susținerea acestui proiect, Complexul Educațional Laude-Reut își propune să transforme școala într-un mediu stimulativ și sigur, în care elevii pot să-și dezvolte abilitățile și să contribuie la formarea viitoarei generații de profesioniști media. Acest proiect nu numai că încurajează creativitatea și inovația, dar oferă și beneficii semnificative elevilor, cum ar fi dezvoltarea abilităților tehnologice, comunicarea verbală și non-verbală, creativitatea și gândirea critică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News