Marina Almășan, noi informații ȘOCANTE despre moartea lui Victor Socaciu: „A fost “ajutat” să plece mai repede”

Victor Socaciu s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Regretatul artist și-a găsit sfârșitul pe patul de spital. Acesta era grav bolnav, iar medicii nu au reușit să îl mai salveze. Victor Socaciu și Marina Almășan și-au unit destinele în anul 1996. Din iubirea lor a rezultat, Victoraș Socaciu, singurul fiu al regretatului artist. Cei doi au decis să divorțeze în anul 2012, iar după divorțul de Marina Almășan, Victor Socaciu și-a găsit fericirea în brațele Brândușei Simion cu care s-a și căsătorit și care i-a fost alături până în ultimele clipe de viață. După zile întregi petrecute în spital, regretatul artist și-a dat ultima suflare în brașele soției sale.

„A fost în spital șase săptămâni. S-a făcut tot ce era omenește posibil, nu pot să reproșez nimănui absolut nimic. Medicii s-au purtat impecabil și chiar au făcut tot ce era de făcut. În urma infectării cu COVID a rămas cu o afecțiune la plămâni, unde s-a acumulat un lichid și am venit la spital pentru o intervenție simplă de drenaj a pleureziei. Din păcate, starea lui de sănătate era destul de șubredă în urma problemelor pe care le-a tot avut și a contactat și o bacterie intraspitalicească”, spunea soția regretatului artist.

Marina Almășan, declarații șocante despre moartea lui Victor Socaciu

După moartea artistului, Marina Almășan a făcut dezvăluiri neașteptate despre fostul soț. Vedeta a mărturisit că regretă faptul că nu a putut să fie alături de el, în ultimele clipe de viață. Tototdată, vedeta susține că acesta a fost ”ajutat” să plece din acestă lume.

”După toate câte am aflat, în documentarea mea pentru carte ( nu uitaţi că nu sunt numai o “fostă soţie” , ci şi un jurnalist responsabil!), am ajuns la concluzia că Victor a fost “ajutat” să plece mai repede. Iar aici mă simt acum profund vinovată că nu am fost acolo”, a spus Marina Alămășan pentru Ok Magazin.

Marina Almășan a fost deranjată de faptul că că Victoraș, fiul său, nu a putut să își ia adio de la tatăl său.

”Eu sunt o fire emoţională şi răspunsul meu la această întrebare nu are cum să fie negativ. În primul rând mă doare că nu a făcut acest lucru fiul meu, nefiind anunţat de starea tatălui sau şi neînţelegând de ce acesta nu-i mai răspunde la telefon. Victor însă se afla pe patul de moarte. L-am văzut suferind puternic pe băiatul nostru, din această pricină. El avea cel mai mare drept să-şi ţină de mână părintele într-un astfel de moment, anticipat, de altfel, de medici. Se ştia deznodământul final – şi o spun după o documentare riguroasă. Şi da, aş fi făcut tot posibilul de a-mi lua şi eu, la rându-mi, rămas bun de la Victor, şoptindu-i acele cuvinte pe care cred că le aştepta şi care l-ar fi ajutat, poate, să plece împăcat Dincolo...”, a mai spus ea.

