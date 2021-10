Marian Râlea, declarații după o viață întreagă dedicată scenei. De ce nu a devenit tată: Timpul a trecut, asta a fost viaţa

Marian Râlea este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori ai României și chiar dacă a jucat alături de mulți copii și a ajutat mulți copii să evolueze în actorie, maestrul are un mare regret.

Actorul Marian Râlea a avut parte de multe proiecte de succes pe plan profesional, însă în ceea ce privește viața privată a sa, și pe aceasta și-a dedicat-o tot profesiei.

Actoria a fost întotdeauna prima pasiune a lui Marian Râlea, iar artistul a mărturisit că de fiecare dată când a urcat pe scena teatrului sau a jucat într-un film a încercat să se dedice 100% proiectelor sale.

Totuși, marele actor a recunoscut că nu se bucură mereu de faptul că numele său a căpătat notorietate, pentru sunt momente când simte nevoia să fie un simplu om în ochii celor de acasă.

"Sunt un om modest şi nu mi-am dorit niciodată să epatez sau să mi se audă vocea tare pe stradă, în metrou. De cealaltă parte există şi anumite momente în viaţa actorului care sunt numai ale lui, şi atunci sigur că poate te deranjează cineva care strigă după tine Magi, Magi sau Mitu, sau Sile, dar în momentul în care îi vezi cum zâmbesc când te salută, cât de bucuroşi sunt că te-au întâlnit, îţi transmit şi tie starea şi îţi dai seama că nu îţi mai aparţii, le aparţii lor.", a declarat Marian Râlea, pentru viva.ro.

Care este motivul pentru care Marian Râlea nu a devenit niciodată tată

Chiar dacă de cele mai multe ori marele actor a jucat alături de copii și și-a exprimat public dragostea pe care le-o poartă, Marian Râlea nu a putut să se bucure în viața personală de statutul de tată.

Întrebat dacă regretă că nu a reușit să aibă un copil, acesta a răspuns că nu se mai gândește la trecut, pentru că așa a fost să fie, dat fiind faptul că și-a dedicat aproape tot timpul carierei.

"Ce regrete să mai am? Timpul a trecut, asta a fost viaţa, am fost preocupat de această poveste a scenei, a filmului, dar nu am niciun regret (...) Păi am avut atât de mulţi copii, încât ce să îmi mai doresc? Dar într-adevăr e vorba despre joacă, joaca e meseria copilului, şi atunci sigur că meseria actorului este să se joace. Mai mult, noi am fost învățați să jucăm la facultate pentru tot felul de public. Îmi aduc aminte cum am jucat pentru copii cu dizabilități, nu era nicio problemă, jucam ca și pentru ceilalți, era acelaşi teatru, doar îmi continuam joaca împreună cu cei mici. Acum mă gândeam că toţi copiii își doreau un Tată Magician", a mai precizat Marian Râlea.