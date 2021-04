Marian Mexicanu, supărat pe modul în care au fost înmormântați Ploieșteanu și Catanga

„Nu există în DEX un cuvânt mai greu de durere. Ce-aș putea să spun? Devastator, urât, greu... Morții noștri sunt îngropați mai urât decât câinii. Mă refer aici la nea Mitică Pădureanu, mari muzicieni. Nu mai aveau putere să plângă.

Cât de periculos este un mort, închis, bătut și cu piroane, 100 de piroane, cât de periculos este pentru populație? În situația în care l-ai închis, îl dai familiei să-l ducă acasă, să-l plângă, să-l înmormânteze românește”, a spus artistul, la România TV.

„Îmi pare rău că n-am putut să-i plâng”

„Acești oameni pe care i-am pierdut au fost parte din familia mea. Cu ei am mâncat, cu ei am râs, cu ei am plâns, cu ei am cântat pe scenă, cu ei am adus laudele țării, cu ei am plecat în lume și am bucurat lumea, spunând că noi suntem români, artiști din România. Îmi pare rău că n-am putut să-i plâng, i-am plâns de acasă și am plâns în sufletul nostru, de acasă”, a conchis el.