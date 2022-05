Marian Drăgulescu, după Survivor: Stomacul meu s-a micșorat mult, iar informația aceasta nu a ajuns la creier

"În zilele în care nu aveam jocuri, timpul trece greu pe insulă. Te plictisești teribil, și gândurile zboară la viața cotidiană de acasă. Te gândești ce ai face cu atât timp liber acasă; le simți lipsa celor dragi, și începi să te gândești ce lucruri te fac pe tine fericit. Și îți dai seama că nu ai nevoie de prea multe, de fapt le ai mereu lângă tine. Familia, prietenii, animalele, sănătatea, locul de muncă, sportul, o carte, și un zâmbet care nu costă nimic… și era să uit ceva… mâncare (râde – n.r.)", a spus Marian Dragulescu pentru ciao.ro.

"Nu am avut probleme cu somnul, am dormit ca un bebeluș, mă obișnuiesc repede cu binele, în schimb am mâncat 3 zile încontinuu, și am avut dureri de stomac. Se pare că stomacul meu s-a micșorat mult, iar informația aceasta nu a ajuns și la creier", a mai spus el pentru sursa citată.

Reacția gimnastului în seara eliminării

"O experiență unică în viața mea. Mă bucur că am ajuns până în acest punct. Cel mai bun să câștige! Sper să fie de la culoarea roșie. O ușă se închide pentru mine, dar sunt convins că alte uși cu alte oportunități se vor deschide pentru mine. Am trăit experiențe frumoase și unice. Îmi e foarte dor de casă, sincer. Mă gândesc cu bucurie că a sosit momentul să mă întorc acasă. Sunt recunoscător pentru cei care au fost alături de mine, care au trăit emoțiile la intensitate maximă. Sper că le-am oferit multe emoții frumoase prin această experiență”, a declarat Marian Drăgulescu, imediat după eliminare.

"Carusel de emoții, adrenalină la cote maxime!”, a spus prezentatorul Dan Pavel. Lunea trecută, în urma voturilor exprimate, concurentul eliminat a fost Marian Drăgulescu. Sportivul a primit mai puține voturi decât rivalul Ionuț Popa, prin urmare a părăsit competiția din Republica Dominicană. Marți seară, încă un concurent a fost eliminat.

Când va fi marea finală Survivor

După mai bine de patru luni de Survivor România, duminică seara, încă un concurent a părăsit definitiv competiția. Blaze a fost eliminat. Votul telespectatorilor l-a trimis pe fostul Războinic acasă.

Blaze a avut un discurs în care a dezvăluit o lecție importantă învățată la Survivor România. A promis să meargă la o casă de copii, să-i ajute, atunci când o să se întoarcă în România. „Survivor înseamnă sacrificiu, răbdare și caracter. Dacă nu ai caracter, nu ai cum să fii un supraviețuitor adevărat. Sunt mândru de mine, de cum am evoluat. (...) Am făcut 27 de ani. Niciodată nu am sărbătorit ziua mea. Vreau să merg la casa de copii, să fac 27 de pungulițe. Mâncarea e cea mai importantă. Știu ce înseamnă să ai nimic”, a spus Blaze.

Au mai rămas patru concurenți: Elena Chiriac, Ionuț Popa, Alex Delea și Alexandru Nedelcu. Marea finală va avea loc marţi, 31 mai. Surpriza pe care producătorii o vor face concurenţilor rămaşi în Republica Dominicană constă în revenirea unor participanţi. Nu în calitate de jucători, ci doar pentru a le fi aproape şi a-i încuraja.

