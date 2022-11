Marian Ceaușescu - Mitică Dragomir, bătaie în stradă / video

Joi seară, în fața sediului unei televiziuni din România, protestatarul Marian Ceaușescu a intrat în conflict cu Mitică Dragomir. Protestatarul scandalagiu l-a instigat pe Mitică Dragomir, adresându-i mai multe invective, după care a fost lovit de acesta. Ulterior, și Marian Ceaușescu a lovit.

Ulterior evenimentului, Mitică Dragomir a fost invitat telefonic la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Laurențiu Botin, pentru a-și expune punctul de vedere față de cele întâmplate:

„Eu am terminat emisiunea și moderatorul mi-a spus: Nea Mitică, nu ieși pe aici că nu te lasă ăștia să mergi la mașină! Nu m-au lăsat să ies.Eu, atunci, m-am întors și am întrebat de altă ieșire. Când m-am dus la ieșirea cealaltă, acolo era unul care mă pândea cu un câine. Mie îmi e frică de câini, de oameni nu îmi e frică. Apoi m-am întors înapoi la prima ieșire. Când am dat să ies, nu m-au lăsat să ies să merg la mașină. Eu trebuia să mă duc la mașină pentru că se schimba semaforul și nu putea să stea mașina acolo.

Striga acolo: Comunistule, hoțule, banditule! Fraților, eu de felul meu sunt coleric și răspund și eu, nu mă pot abține. Atunci a venit unul cu un câine și mi-a rupt pantalonii. Erau trei inși. Administratorul societății mele a venit să mă acopere și să deschidă ușa la mașină. Unul a venit și i-a dat un picior în fund și lui Cristi. Atunci eu l-am alergat un pic pe ăla, după care m-am întors la mașină, că venise bodyguardul. Ei s-au dat la o parte de la mașină. M-am urcat în mașină și am plecat. Erau trei care m-au așteptat. Toți trei au dat și în Cristi, și în mine (...).

Eu îl dau în judecată pentru ce a făcut și pentru faptul că a venit cu câinele dresat și mi-a rupt pantalonii. Îmi e teamă să nu fie câinele turbat. Mă duc mâine să îmi fac antirabicul. Unul m-a înțepat cu o șurubelniță, mi-a dat în spate cu o șurubelniță. Au venit în grup și m-au atacat“, a spus Mitică Dragomir.

