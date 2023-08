Maria Ilioiu, fosta ispită ”Insula Iubirii”, a încercat să se sinucidă: Am luat pastile, sper că am luat destule. Am avut multe supărări în viața asta

”Am avut multe supărări în viața asta, vorbesc foarte greu pentru că am luat pastile, mi s-a luat de toate mizeriile... sper că am luat destule.

Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită, sunt așa de peste două luni, sufăr de depresie cu anxietate. Nu vă luați după mine vă rog, viața e frumoasă, nu vă lăsați să cădeți.

Am intrat în depresie de două luni, se numește tulburare afectivă. Viața este prea mizerabilă și nu prea am putut să-mi fac dreptate (cu procesele n.r.). Au fost foarte multe și mi-a fost foarte greu, mă simt mai bine acum că vorbesc. Vina mea este că nu am apelat aproape la nimeni să mă salveze, să încerce să mă ajute. Am apelat la iubitul meu pe care-l am de 7 ani, o relație toxică” a spus vedeta în mai multe story-uri în care a plâns și a vorbit foarte greu.

Aceasta a dat vina pe depresie și pe stres post-traumatic. ”Te afectează maxim. Am o peliculă pe creier pe care nu pot să o scot și nu pot să o dau la o parte și să încerc să mă bucur de viață, nu mai am putere. Nu știu cât veți înțelege pentru că dacă eram mai bine, aș fi vorbit mai coerent, dar m-am lăsat, am zis că o să treacă ” spune ea, apoi a spus că ”nu mai pot să vorbesc de la pastile, am luat foarte multe, nu am vrut niciodată să mor, am fost cel mai pozitiv om până am întâlnit un om negativist, am atras tot ce era negativ asupra mea, iar eu nu mai pot acum să trec peste”.

Se pare că Maria a fost găsită în stare gravă de iubitul ei, care a sunat salvarea. Vedeta este la spital, însoțită de mama ei. Aceasta acuză și emisiunea din care a făcut parte și de unde a fost eliminată de concurenți. În urma eliminării, în spațiul public au curs multe mesaje denigratoare de la fanii emisiunii, care s-au adăugat unei stări deja sensibile și care ar fi contribuit la starea vedetei.

