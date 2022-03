Maria Constantin, fosta soție a lui Marcel Toader: Arăt foarte bine nemachiată! Așa ies ziua din casă

"Nu sunt contra operațiilor estetice, mi-am și făcut una, la sâni. Era o chestie de mulți ani, după sarcină s-au lăsat sânii. Mi-am pus silicoane, dar nu e nimic exagerat, nu-mi plac lucrurile exagerate. Mă mențin să nu fac riduri, lumea spune că am față de copil la 35 de ani! Mi-am mai făcut micropigmentare la sprâncene și la buze. Nici nu mă mai dau cu ruj și buzele arată foarte bine. Arăt foarte bine și nemachiată! Așa și ies ziua din casă, când nu am concerte! Nu mi-e rușine să ies nemachiată pe stradă!”, a spus Maria Constantin pentru click.ro.

De curând, artista a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Marcel Toader și a făcut mărtusiri neștiute.

”Noi trăiam efectiv din evenimentele pe care eu le aveam. Într-adevăr, foarte multe relații le avea el, unde aveam intrările… Este adevărat că am câștigat notorietate, dar dacă nu eram talentată… Când un om nu are talent și nu este telegenic și nu are nici măcar ceva de spus, atunci nu îl poți promova. Marcel Toader m-a ajutat, în proporție de 50%, dar nu m-a ajutat material sau cu munca pe care o depuneam. Nu m-a ajutat să-mi dea vreo sumă de bani. Ba, din contră.

Când eu am plecat, pe data de 31 iulie, vreau să spun că aveam 6000 în contul firmei. Am scos jumătate pentru el, jumătate am păstrat eu. Eu investisem în acel apartament. Am cumpărat mobilă, am cumpărat covoare… Am renovat, am făcut absolut tot și apoi, la tv, văd că se spune că nu am făcut nimic, că am luat toți banii. Nu știu care bani… Nu știu dacă eram obligată să las, dar am lăsat pentru că știam că se descurcă foarte greu cu banii. Nu greu, foarte greu. Avea datorii foarte mari. Am încercat să-l ajut, dar eu efectiv nu mai puteam sufletește să stau, nu din alt punct de vedere. Pentru mine, datoriile nu sunt o problemă”, a mai spus Maria Constantin, în emisiunea online ”Detectorul de minciuni”, scrie click.ro.

