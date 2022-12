Marea dezvăluire a lui Elon Musk, ”Fișierele Twitter” despre Hunter Biden: ”Publicul merită să știe ce s-a întâmplat cu adevărat”

Publicarea acestor ”fișiere” a venit cu mesajul: ”Publicul merită să știe ce s-a întâmplat cu adevărat...”. Ceea ce a urmat după, a fost o serie de fragmente postate pe Twitter care detaliază ceea ce publicul a știut – și ceea ce directorii Twitter înșiși au detaliat în ultimii doi ani – despre deliberarea companiei cu privire la publicarea de către New York Post a dosarelor lui Hunter Biden, cu puțin timp înainte de alegerile din 2020.

”Ceea ce sunteți pe cale să citiți este prima tranșă dintr-o serie, bazată pe mii de documente interne obținute de surse de pe Twitter”, a declarat Elon Musk vineri seara.

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET!