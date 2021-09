Marcel Pavel, momente grele: Încerc să-mi revin. Am sufletul terminat și mintea puțin...

Marcel Pavel a dezvăluit că nu a reușit să treacă peste moartea mamei sale, chiar dacă au trecut șase săptămâni de la tristul eveniment.

Artistul a recunoscut la Xtra Night Show că a avut o relație specială cu femeia care i-a dat viață și din acest motiv s-a arătat profund afectat de moartea acesteia. De altfel, Marcel Pavel a avut un întreg an extremde dificil, mai ales că și el a ajuns pe patul de spital, infectat fiind cu COVID-19. Totuși, artistul a căutat să ascundă toate problemele din 2021 și să continue evenimentele artistice.

Mama lui Marcel Pavel a murit la vârsta de 81 de ani.

"A fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Am trecut prin momente cumplite anul acesta, și anul trecut, dar anul acesta a fost groaznic. Încerc să-mi revin și sper să reușesc să trec cu bine. Am sufletul terminat și mintea puțin...", a declarat Marcel Pavel, la Xtra Night Show.

Marcel Pavel, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale

"Am avut mereu această teamă, și anume teama de a-mi pierde părinții, m-am gândit întotdeauna naiv cu o teamă de nedescris la această fatalitate crezând totuși că mie nu mi se va întâmpla niciodată această nenorocire, dar astăzi inevitabilul s-a întâmplat! Draga mea mamă, îngerul meu păzitor, iubirea vieții mele, cea mai importantă femeie din Univers a plecat într-o lume fără dor printre stelele eternității! Adio... sau la revedere scumpă mamă!", a scris artistul acum câteva săptămâni.

Marcel Pavel, mărturii cutremurătoare: Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni

Marcel Pavel s-a confruntat cu COVID-19 la mijlocul anului 2020 și a făcut mărturii cutremurătoare la două săptămâni după ce a fost externat din spital. El a fost internat cu o formă gravă de coronavirus.

"Acum sunt ceva mai bine. A fost cumplit, am fost la un pas de moarte. În spital, am simţit o linişte extraordinară. Am ieşit cu tensiune 18 din spital. Îmi pare rău că o parte din români au avut un comportament urât faţă de mine. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Înlocuiţi veninul cu miere, răutatea ne face să ne pierdem minţile. În timp ce eu eram cu un picior în groapă, îmi aduceaţi injurii. M-aţi acuzat că am fost plătit cu 100.000 de euro, ce este cu dumneavoastră? Treziţi-vă!

Eu nu credeam în virus, recunosc, îmi pare rău. Nu dormeam decât două-trei ore pe noapte. După relaxarea măsurilor, am început să ies, mama mea este bolnavă de diabet, fratele meu este operat pe col, îmi făceam griji pentru ei. (...) Nu am avut niciun simptom până acum trei săptămâni. (...) Timp de 7 zile nu am mâncat nimic. Nu puteam să respir. Am stat două săptămâni cu masca pe figură, nu puteam să respir. Dormeam cam două ore. Ne făceau injecții din 4 în 4 ore sau din 6 în 6 ore. Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni. Dacă mai stăteam o zi acasă, mă intubau, ceea ce era foarte grav pentru mine", a declarat Marcel Pavel la Sinteza Zilei, de la Antena 3.