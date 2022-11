Marcel Ciolacu, la Chișinău: Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat pro-european / video

Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, participă astăzi, 20 noiembrie 2022, la Congresul al X-lea extraordinar al Partidului Democrat din Moldova.

„Republica Moldova are nevoie de social-democraţi. Este un moment în care contează mai puţin doctrinele de dreapta sau de stânga, Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat proeuropean şi, din câte ştiu eu, - e aici şi domnul prim-ministru - din 2009, dumneavoastră aţi fost primii care aţi declanşat parcursul european al Republicii Moldova. Cred că românii trebuie să ştie acest lucru şi trebuie să ne ridicăm la aşteptările lor şi sunt ferm convins că după acest congres care cred că va fi sub egida unităţii social-democraţiei, cu toţii vom consolida o forţă politică profesionistă în Republica Moldova, care în perioada următoare va avea foarte multe de spus, atât în Republica Moldova cât şi în România, dar şi în Europa“, a spus liderul PSD.

Marcel Ciolacu își dorește un partid social-democrat pro-european

„Este evident că de astăzi Partidul Democrat o să aibă un nou început, este un restart din punctul meu de vedere, pe care îl aştepta toată lumea. Nu este o situaţie plăcută, nu numai în Republica Moldova, ci şi în România şi în întreagă Europă, cu adevărat faptul că Republica Moldova abia a început drumul către Uniunea Europeană şi nu este membru NATO, creează o vulnerabilitate în acest moment, în contextul agresiunii Rusiei asupra unui stat suveran. De aceea mă bucur nespus de mult că ne-aţi invitat şi ne vom putea adresa Congresului“, a mai spus, la Congresului al X-lea extraordinar al Partidului Democrat, liderul PSD Marcel Ciolacu.

Imnurile României şi Republicii Moldova, intonate de fiul Doinei şi Ion Aldea Teodorovici

Meciul amical dintre România şi Republica Moldova, de la Chişinău, va debuta cu un moment surpriză.

Organizatorii partidei au pregătit o surpriză pentru această seară. Cele două imnuri de stat, al Moldovei și al României, vor fi cântate de Cristofor Aldea-Teodorovici, fiul lui Ion Aldea-Teodorovici și al Doinei Aldea-Teodorovici. Cei doi artiști, foarte îndrăgiți și în România, s-au stins din viață într-un tragic accident de mașină, în 1992, pe teritoriul României, la Coșoreni, scrie FRF.ro (citește mai mult AICI).

