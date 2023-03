Marcel Ciolacu, despre un tandem la alegeri alături de PNL: Am înțeles mesajul lor / video

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Piteşti, că a înţeles mesajul partenerilor de guvernare cu privire la un eventual tandem pentru următoarele alegeri, în care, susţine el, se va merge separat.

"Am înţeles mesajul lor. Am înţeles şi sondajele din ultimul timp care au ieşit în spaţiul public, comandate de PNL, care nu sunt tocmai prietenoase. Eu cred că am dat un mesaj foarte clar: această coaliţie poate continua şi după anul 2024. Ca şi om politic, eu nu exclud nicio variantă atâta timp cât avem un program de guvernare şi o guvernare care să răspundă la aşteptările românilor, la nevoile companiilor româneşti.

Dacă vom avea această abordare comună, de ce nu să avem şi o alianţă?! Acest lucru nu l-am decis, pentru că nu îl decide Ciolacu, cum nu îl decide nici Nicolae Ciucă. Acest lucru îl decid membrii celor două partide. Am văzut reacţia partenerilor şi atunci înseamnă că nu e nevoie să facem asta. Vom merge la alegeri separat. Nu avem nicio problemă. Mă bucură reacţia să ştiu să nu îi mai obosesc pe colegii mei degeaba", a spus Ciolacu, la o conferinţă de presă susţinută la Piteşti.

Miercuri, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidenţiale în tandem cu Nicolae Ciucă în calitate de premier. Ciolacu a fost întrebat, la Digi 24, dacă ar candida în alianţă la funcţiile de preşedinte şi prim-ministru în tandem cu Nicolae Ciucă.

"E un scenariu, nu-i exclus, dar nu e un scenariu simplu. În partide e puţin probabil să se accepte să nu aibă candidat. Îmi menţin părerea că cea mai bună soluţie e o coaliţie între Partidul Social Democrat şi PNL, văd o colaborare şi din 2024.

Cum creionăm acest lucru, cum ducem discuţiile, vedem în perioada următoare. Acum trebuie să ne ridicăm la aşteptările românilor. Dacă mergem separat, e greu să mai creionezi o coaliţie. Are şi politica limitele ei. Dacă facem o alianţă politică, cred că vom avea un viitor comun în 2024 în ce priveşte majoritatea parlamentară", a afirmat Ciolacu.

Joi, preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a spus, în privinţa posibilităţii de a face un tandem cu liderul PSD Marcel Ciolacu la viitoarele alegeri, că orice decizie în PNL se va lua în urma unei analize în forul de conducere, menţionând că acest subiect nu a fost discutat în partid.

