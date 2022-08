Marcel Ciolacu anunţă ca sigură o remaniere în Guvern: Se impune până la sfârşitul anului

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi seara că, din punctul său de vedere, se impune o remaniere guvernamentală până la sfârşitul acestui an.



"Ştiu şi avem o monitorizare a fiecărui ministru din actualul guvern - şi PSD, şi PNL, la fel cum o are, cred, şi prim-ministrul. Din punctul meu de vedere, se impune până la sfârşitul anului să fie o remaniere în Guvern", a spus Ciolacu la Antena 3.



Liderul social-democrat a precizat că subiectul remanierii va fi discutat atât în coaliţie, cât şi la nivelul partidului.



"O să avem o discuţie aplicată în interiorul coaliţiei. Nu este prima oară când spun că este un lucru normal o remaniere. Vom face o analiză. Am o întâlnire şi la sfârşitul lunii şi cu grupurile parlamentare, şi cu conducerea partidului, unde o să discutăm toate aceste subiecte. Sunt atât de mândru că, într-un timp scurt, am reuşit în interiorul partidului să duc decizia cât mai jos, încât vreau să apăr cu toată forţa mea această democraţie pe care am deschis-o în partid", a declarat Marcel Ciolacu.



Ciolacu a reiterat faptul că atributul schimbării unor miniştri îi aparţine premierului şi că el nu îi cere acestuia să facă anumite schimbări, fiind determinat să continue actuala coaliţie de guvernare până în 2024.



Întrebat dacă PSD doreşte schimbarea ministrului Energiei, Marcel Ciolacu a spus că "nu are nimeni nimic personal cu Virgil Popescu sau numai cu Virgil Popescu", dar, în acelaşi timp, a apreciat că liberalizarea preţurilor la energie s-a făcut "în cel mai prost moment" şi a dus la "reinventarea băieţilor deştepţi", scrie Agerpres.

Marcel Ciolacu, despre candidatura la președinție: Nu voi face greşelile pe care le-au făcut ceilalți preşedinţi ai PSD

"Veţi candida la preşedinţie în 2024, nu aveţi altă şansă, pentru că, dacă veţi fi prim-ministru şi partidul decide lucrul acesta - şi eu ştiu că partidu deja a decis ca dumneavoastră să fiţi prim-ministru -, nu veţi putea fugi de responsablitatea candidaturii la preşedinţie", a spus jurnalistul Radu Tudor, în emisiunea Punctul de Înâlnire de la Antena 3.

"Nu voi face greşelile pe care le-au făcut ceilalţi preşedinţi ai PSD"

"În primul rând, avem alegeri pentru funcţia de președinte în 2024. Momentan, prioritatea mea este să ne luptăm cu preţurile la energie şi să depăşim această iarnă, să găsim soluţia cea mai bună şi, pe urmă, să venim cu ceva predictibil, până în 2025, cel puţin pe zona de energie. Nu mai există cutuma în PSD că preşedintele partidului este automat şi candidat la preşedinţie. Aş vrea să lămuresc colegii, să avem o deschidere şi mai mare - în cazul în care avem o personalitate care nu este în partid să poată să candideze la alegerile interne din partid. Vor fi alegeri în fiecare organizaţie pentru candidat", a afirmat Marcel Ciolacu.

"Nu voi face greşelile pe care le-au făcut ceilalţi preşedinţi ai PSD. De patru ori, PSD a pierdut aceste alegeri. Nu va mai pierde aceste alegeri. Vom ieşi din acea logică care ne-a dus la pierderea alegerilor", a mai spus liderul PSD. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News