Mara Bănică a dezvăluit sexul bebelușului. „Este un copil extrem, extrem de dorit”

Mara Bănică va aduce pe lume o fetiță. Inițial, a avut doi saci gestaționali

Mara Bănică va deveni mamă pentru a doua oară. De data aceasta, ea va aduce pe lume o fetiță. Jurnalista a dezvăluit că, inițial, a avut doi saci gestaționali. După ce s-a obișnuit cu ideea că o să aibă gemeni, a fost informată de medici că unul este gol.

„Eu m-am văzut întotdeauna mamă de băiat. Inițial am avut doi saci gestaționali, știam că am gemeni. La vreo două săptămâni sau trei, medicul ne-a spus că unul dintre saci este gol, fără embrion. Abia ce ne obișnuisem cu ideea de doi! Au mai trecut vreo alte două săptămâni până când am aflat că este fetiță. Eu mă bucur mult, am pereche. Și Dima, fiul meu cel mare, se bucură, pentru că îi rămâne doar lui PlayStationul! În ceea ce mă privește, abia o aștept! Cred și sper că îi voi fi prietenă, nu doar mamă.

Dima ne-a rugat mulți ani să-i facem un frățior. Când i-am spus, a fost așa de emoționat! Se bucură, vorbește cu ea în burtică, e absolut fascinat și zilnic mă întreabă câte zile mai sunt. I-am spus că sora lui este cel mai frumos cadou pe care puteam să i-l fac vreodată pe lumea asta. N-a înțeles el exact ce am vrut să spun, dar știu sigur că peste ani își va da seama”, a spus Mara Bănică pentru Cancan.

„Este un copil extrem, extrem de dorit”

Mara Bănică a povestit, printre altele, și cum a aflat că este însărcinată: „Eu trebuia să îmi fac analizele de sânge pentru a afla dacă sunt sau nu însărcinată, la o anumită dată. Vreau să vă spun din start că eu și soțul meu încercam deja de un an să facem un copil, așa că în fiecare lună intram în emoțiile așteptării. N-am rezistat să aștept cele două săptămâni, așa că, mai devreme cu 7 zile am fost la analize, fără să spun nimănui.

Rezultatul a venit după câteva ore. De bucurie, am sărit cu telefonul pe care avem rezultatul pozitiv afișat în brațe la soțul meu, care nu înțelegea despre ce este vorba. Am avut nevoie de vreo 5 minute să îmi revin și să-i spun la modul coerent. Ne-am bucurat enorm, vă dați seama, mai ales că este un copil extrem, extrem de dorit”, a spus Mara Bănică.

În primul trimestru, Mara Bănică s-a confruntat cu stări de rău, grețuri și chiar a stat la pat timp de șase săptămâni.

„Primul trimestru de sarcină a fost îngrozitor pentru mine. Mi-a fost rău constant, 24 de ore pe zi. Niște grețuri indescriptibile, urmate de două etape de sângerare atât de puternice, încât a fost necesară internarea acasă pentru o lună și jumătate. Am stat doar în pat 6 săptămâni. Mă ridicam doar să mănânc și să merg la baie. Nu am suferit atât de mult în viața mea. Dar am rămas pozitivă.

Când medicul mi-a spus că pot pleca inclusiv într-o vacanță cu avionul, eu tot la pat am rămas. Am prins o teamă, așa. Mă protejez mult, ceea ce în prima sarcină nu am făcut deloc. Am lucrat atunci până în ultima zi. Acum, e totul diferit. A, am poftit mămăligă cu brânză și smântână. Și cartofi prăjiți cu ou. Poftele de gravidă sunt groaznice pentru că trebuie să le îndeplinești fix atunci, pe loc. A fost mai greu cu mămăliga, ajungea cam în 45 de minute. N-am rezistat să aștept, mi-am gătit-o singură”, a mai povestit Mara Bănică, potrivit Cancan.