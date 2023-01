”Mamele perfecte” i-au sărit în cap Vlăduței Lupău. Replica vedetei: Mna, noi ne-am consultat cu un pediatru, poate. Ne scuzați

Odată ce a început diversificarea lui Iair, Vlăduța Lupău a transmis momentul pe Instagram, căzând în capcana ”mamelor perfecte” care au criticat-o din ”n” motive. Ba că nu are scaun special pentru copil, ba că-i dă să mănânce prea devreme - Iair nefăcând încă 6 luni, ba că-i dă din linguriță de argint. Și criticile au continuat, moment în care vedeta s-a văzut nevoită să revină cu un mesaj, în care le-a arătat celor care au criticat-o că se conformează, intrând în rândul mamelor de pe Instagram.

În timp ce soțul său monta scaunul pentru copil, în care Iair își va lua mesele de acum încolo, Vlăduța Lupău, cu fiul său în brațe, le-a transmis celor care au criticat-o:

”Deci, astăzi am citit o mulțime de mesaje de la mămici care au sărit pe mine De ce am început diversificarea și Iair nu are încă șase luni? Mna, noi ne-am consultat cu un pediatru, poate, nu cu cele de pe Instagram.

De ce i-am dat din linguriță, mă rog, de argint, de ce a fost ținut de către Adi de mânuțe? Am încercat și noi în prima zi.

De ce nu avem scaun de bebeluș? Uite, acum îl montăm!

De mâine, intrăm pe regulile noastre, ale voastre, de aici, de pe Instagram. Ne scuzați!”, conform KanalD.

Iair urmează să împlinească 6 luni în 6 februarie 2023.

