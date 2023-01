Majordomul prinţesei Diana: Harry primea porţii mai mici decât William la micul dejun. N-a avut ce să facă, decât să tacă şi să accepte

Fostul majordom al Dianei se întreabă dacă nu cumva şi faptul că William primea porţii mai generoase la micul dejun a contribuit la ruptura dintre cei doi fii ai regelui Charles al III-lea. Conform acestuia, una dintre dădacele celor doi chiar i-ar fi spus lui Harry că William mănâncă mai mult pentru că "va fi rege într-o zi".

"Când mă uit în urmă, îmi dau seama că erau semne a ceea ce se întâmplă azi. La un moment dat am văzut că William a primit trei cârnăciori la micul dejun, iar Harry doar doi. Şi Harry s-a uitat în farfurie atunci şi a întrebat de ce a primit doar doi, deşi fratele său are trei cârnaţi pe farfurie. După ce i s-a spus că William va fi rege într-o zi, Harry nu a avut de ales decât să tacă din gură şi să accepte situaţia", a explicat Burrell, conform Daily Mail.

Acesta spune că, în ciuda faptului că Diana îi trata pe cei doi băieţi drept egali, faptul că instituţia Casei Regale îl punea mereu pe William pe primul loc a dus la crearea unei prăpastii între cei doi fraţi. "Ducelui de Sussex îi era greu să se ridice la standardele setate de William", a mai spus Burrell.

Cu toate astea, fostul majordom al Dianei spune că nu îl mai recunoaşte pe Harry astăzi. "Este, în mod clar, rănit şi furios pentru că a fost rezerva lui William, aşa că acum se răzbună", a mai arătat acesta.

O companie aeriană l-a ironizat pe prinţul Harry

Compania aeriană Air New Zealand l-a ironizat vineri pe prinţul Harry, care a susţinut în volumul său de memorii "Spare" că soţia lui, Meghan Markle, ar fi rezervat în 2018 un zbor pe care compania neozeelandeză nu l-a operat de fapt niciodată, informează AFP, conform Agerpres.



În cartea "Spare", prinţul Harry povesteşte că Meghan a rezervat un zbor din Mexic în Anglia pentru tatăl ei, Thomas Markle, în anul 2018.



"I-am spus: 'părăseşte Mexicul acum: un nou nivel de hărţuire este pe cale să se abată asupra ta, aşa că vino în Marea Britanie. Acum'", a scris prinţul în volumul său de memorii, publicat marţi.



"Air New Zealand, clasa întâi, rezervat şi plătit de Meg", a detaliat el.



Compania aeriană a reacţionat, explicând că nu operează zboruri între cele două ţări şi că serviciile sale premium se numesc "Business Premier", nu "clasa întâi".



"Vă prezentăm #SussexClass, din câte se pare disponibilă în curând", l-a ironizat Air New Zealand pe prinţul Harry pe conturile companiei de Facebook şi Twitter, făcând referire la titlurile de nobleţe ale cuplului princiar.



Harry şi Meghan au renunţat la îndatoririle lor regale în 2020 şi s-au mutat în Statele Unite. De atunci, relaţia lor cu familia regală britanică a fost extrem de tensionată.



Reconcilierea pare şi mai imposibilă după publicarea memoriilor prinţului Harry, pe care mulţi le consideră mai explozive decât se aşteptau.



Dincolo de referinţa la Air New Zealand, volumul "Spare" conţine o serie de neconcordanţe, cum ar fi un cadou despre care Harry pretinde că i-ar fi fost oferit de prinţesa Diana în 1997: o consolă de jocuri Xbox, un produs care nu a existat însă până în anul 2001.

