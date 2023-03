Maia Sandu: Mandatul de arestare confirmă faptul că Putin este vinovat de crimele de război comise în Ucraina / video

Mandatul de arestare eliberat de Curtea Penală Internațională pe numele președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, confirmă faptul că acesta s-ar face vinovat „personal” de crimele comise în Ucraina. Afirmația a fost făcută de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune Moldova1, conform Deschide.md.

„Acest mandat pe numele lui, eliberat de Curtea Penală Internațională, confirmă faptul că el este vinovat personal de crimele de război comise în Ucraina”, a declarat Maia Sandu, subliniind că Republica Moldova, din prima zi a invaziei rusești, a condamnat ferm războiul purtat de Rusia în Ucraina.

„Moldovenii nu au fost niciodată de partea ucigașilor și nu vor fi niciodată de partea ucigașilor. Noi am condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei din prima zi de război. Am vorbit tranșant despre faptul că Rusia încearcă să răstoarne ordinea constituțională când am avut aceste probe. Am știut că Rusia încearcă să se implice în treburile interne ale R.Moldova, am știut despre asta, am vorbit despre asta și am încercat să ne protejăm”, a adăugat președintele țării.

Vladimir Putin ar putea să fie arestat în Africa de Sud, unde ar urma să meargă în luna august a acestui an, la summitul BRICS de la Durban.

