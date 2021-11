Maia Morgenstern, șocată de ce a putut vedea pe stradă: Azi am deschis poarta cu greu...

”Peste două zile ies din carantină. Fie în urmă și uitat acest timp dureros, înspăimântător. Am stat cuminte în casă, am respectat tratamentul și indicațiile medicilor, cum e și normal de altfel. Lucrurile merg spre bine. Am încredere, speranță. Grijă. Le sunt profund recunoscătoare tuturor celor ce au contribuit cu fapta, cu gândul, cu un sfat la vindecare. Cuvintele sunt puține și palide, nu pot cuprinde recunoștința pentru cei ce mi-au lăsat la poartă o pungă cu alimente, medicamente, un bax de apă, fructe, sucuri. Primesc un telefon, apoi deschid poate, după ce "ai mei" au plecat și mă bucur!!! Mă bucur, cum mă bucur de sărbători când desfac pachetele cu daruri. Prietenii mei. Oamenii mei dragi. Mă simt bine.

...astăzi am deschis poarta cu greu. Strada nematurată de... câte zile??? De obicei, mătur singură strada, curtea. Îmi face bine să fac (singură) curățenie. E în regulă, nu-i problemă. Dar acum n-am putut. Două săptămâni n-am putut. Strada e nemăturată de demult. Se și vede.

Nu-i nimic, mai am două zile și ies. O să mă ocup și de asta. O să mătur strada. Hai, că mi-au venit în cap și niște glume, mai deocheate așa. Cu trotuar...

Nu știu însă ce să fac cu frunzele?!?! Poate se vor păstra - covor pentru cei ce vor călca. Noii veniți. Covor de frunze. Nemăturate încă. Nici de oameni, nici de vânt. Încă...” a scris actrița Maia Morgenstern, pe Facebook.

”Cred că am evitat o tragedie”

Anterior, ea anunțase că s-a dovedit a fi infectată cu SARS-CoV-2, asta după ce a făcut nenumărate teste și a respectat măsurile de protecție în fața virusului:

”În toată această perioadă am respectat toate regulile impuse, am urmat sfaturile specialiștilor de a mă proteja de boală, prin toate mijloacele cunoscute. Fără fanfaronadă, fără propagandă, fără surle și trâmbițe, fără a jigni sau agresa pe nimeni. Nu vreau să vă fiu o povară. Tot în această perioadă am făcut zeci și zeci de teste. Mai ales în ultimele 2...3 luni. Prin natura profesiei mele, călătoresc mult, sunt expusă multor riscuri. Și, da, vreau să muncesc, să-mi câștig existența: nu vreau să fiu o povară. O dată la doua zile sau în fiecare zi, dacă am spectacol sau filmare, făceam (și voi face!) test rapid. Certificat, necertificat, documente de orice culoare... eu fac, făceam și voi face test. Desigur, mulți râdeau de mine.... și vor mai râde. Nu-i nimic, nu vreau să le fiu o povară. Și a fost așa: M-am testat alaltăieri, negativ. M-am testat ieri, negativ. M-am testat și astăzi (pentru că urma să am spectacol): POZITIV. Evident, am anulat totul. Evident, m-am prezentat la medic din primul moment. Nu vreau să devin o povară: cred că am evitat o tragedie. Aș fi putut infecta la rândul meu alți și alți colegi, parteneri de scenă, de muncă. Evident, am urmat cu sfințenie tratamentul prescris. E modul meu de a incerca să scutesc oamenii din jurul meu de povara și spectacolul cumplit al unei forme grave de boală. Felul meu de a spune: mulțumesc, domnilor și doamnelor doctor, asistente și asistenți, personal medical. Prețuiesc enorm efortul vostru! Nu vreau să fiu o povară!”.