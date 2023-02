Mai mulți soldați Wagner care își bat cu lopata propriul comandant, surprinşi într-o filmare cu drona - Video

Ucraina a lansat imagini video care par să-i arate pe luptătorii Wagner în timp ce își târăsc comandantul grav rănit departe de câmpul de luptă și apoi îl bat violent cu ceea ce par a fi lopeți. O dronă ucraineană a surprins incidentul în apropierea orașului din estul Bakhmut, unde lupte intense au loc de luni de zile. Patru soldați din grupul de mercenari Wagner din Rusia își poartă colegul printr-un peisaj de case ruinate, ținându-l de brațe și picioare, scrie The Guardian. Apoi îl aruncă lângă un hambar.

Un al doilea videoclip pare să arate trei bărbați care îl lovesc în mod repetat cu lopețile. Soarta comandantului rănit este neclară. Dar episodul se potrivește cu rapoarte persistente despre moralul scăzut în rândul unităților de mercenari ruși. Soldații ucraineni care luptă în Bakhmut au descris modul în care trupele Wagner atacă în valuri. Se pare că aceștia sunt amenințați cu execuția dacă nu avansează.

O unitate de drone din plutonul special Seneka a filmat momentul la începutul acestei săptămâni. Videoclipul fost lansat luni pe canalele de socializare din Ucraina.

On the outskirts of #Bakhmut, the ????????#Wagner tried to advance. But their commander was wounded.

Then the #Russians took him behind the barn and... hacked him with axes.



This was captured on video by drone fighters of the????????Seneka SP. Conducted observations from the very beginning. pic.twitter.com/xWFq15fL79