MAI, măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere cu maşinile cu girofar. Ministerul Transporturilor nu schimbă nimic la şcolile de şoferi

"Apropo de educație, la noi ideea de poligon a cam dispărut. Când am făcut școala de șoferi în Galați mai era un fost poligon. Abia după ce am terminat școala și am luat permisul am mers cu mașina familiei în poligon să-i arăt tatălui meu că știu să conduc. Poligonul în sine era dezafectat, plin de buruieni, multe rampe stricate.

Am văzut în Popești-Leordeni, lângă București, că s-a construit un poligon. Ce putem spune despre acesta?”, a transmis Florin Răvdan în emisiunea DC Conducem de la DC News TV.

Cum au fost făcute demersurile pentru poligonul MAI

"Într-adevăr, este un poligon de conducere defensivă. Seamănă foarte mult cu ce avem la Academia Titi Aur, adică are acel cerc, are acel platou și niște viraje. Aici vorbim de un poligon făcut de Ministerul Afacerilor Interne în curtea unei unități militare din Popești-Leordeni și care este un poligon pentru cursuri de conducere defensivă sau pentru cursuri pentru purtătorii de girofar.

MAI a început un program care a fost propus și aprobat în 2018. În 2019 au pregătit zece polițiști în Ungaria la niște cursuri foarte interesante ca să devină traineri. Anul trecut, în 2022, au început aceste cursuri în interiorul MAI, au deja un an de când funcționează. Acum văd că au construit și acest poligon, ceea ce înseamnă că MAI acceptă că trebuie făcut acest gen de pregătire.

(...) Din păcate, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Interne au păreri total diferite când vorbim de conducere defensivă. MAI face program de pregătire, construiește poligon, pregătește instructorii în străinătate, campanii de prevenție. Ministerul Transporturilor spune că nu vrea să schimbe nimic la școlile de șoferi, că nu vrea să se facă conducere defensivă”, a explicat fostul pilot de raliuri Titi Aur.

Pași în direcția corectă

"Acest poligon demonstrează din nou că MAI face pași în direcția corectă. Mi se par pași mai mult decât logici, pentru că România era singura țară în care purtătorii de girofar, indiferent de minister, nu aveau niciun sistem de pregătire. Acum se va face. Noi facem cursuri cu IGSU, poliția face cursuri interne, deci MAI se organizează în diferite forme de pregătire.

Vor fi cu siguranță efecte și se vor vedea. Ei aveau în jur de 1.800 de accidente pe an, cu daune și chiar și cu victime. Deși nu va scădea la zero, mai ales că misiunile presupun un stres, o deplasare rapidă, va fi o diminuare a numărului de accidente. Ar mai trebui convins și Ministerul Transporturilor că este cu adevărat nevoie de așa ceva”, a conchis Aur.

