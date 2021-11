Ciuvică, reacție după ce magistrații au admis cererea sa în cazul Băsescu

Potrivit Antena 3, magistrații au admis cererea formulată de Mugur Ciuvică împotriva lui Traian Băsescu a fost admisă de Înalta Curte de Casație și Justiție. Mugur Ciuvică a fost amendat pe motiv că l-a numit „securist“ pe Traian Băsescu, iar acum și-ar putea recupera banii.

Astfel, magistrații au decis să admită o cerere de intervenție a lui Mugur Ciuvică în procesul în care Traian Băsescu a fost declarat de Curtea de Apel din București colaborator al Securității.

Mugur Ciuvică, prima reacție

La scurt timp, Mugur Ciuvică a intervenit la Antena 3 și a comentat subiectul:

„Eu nu i-am dat acei bani lui Băsescu pentru că el nu mi-a cerut. Oricum, sentința a fost dată atunci, el nu mi-a solicitat banii și eu nu i-am dat. Nu asta e problema, însă, ceea ce rămâne e că atunci sentința a fost cea mai mare dată în civil până la acea vreme, aproximativ 50.000 de lei noi (500 de milioane de lei vechi), deci o despăgubire uriașă. Eu am făcut cererea aceasta cu ajutorul avocatului meu, e meritul lui că a obținut acest lucru astăzi.

Am făcut cererea din motive de principiu, nu pentru bani, însă Traian Băsescu a mințit în procesul respectiv, a spus că nu a fost colaborator, că nici nu a cunoscut ofițeri de securitate, etc, iar sentința s-a bazat pe 2 lucruri. Faptul că eu nu aș fi putut să dovedesc ce am spus în conferința respectivă, ori asta acum se poate dovedi foarte ușor prin zecile de turnătorii semnate sub numele de Petrov, iar pe de altă parte, sentința de atunci se baza pe faptul că CNSAS-ul nu-i dăduse lui Traian Băsescu verdictul de colaborator. E foarte bine că solicitarea mea a fost acceptată“, a precizat, la Antena 3, Mugur Ciuvică.