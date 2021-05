Magicianul Robert Tudor l-a făcut de râs pe Dorian Popa, în direct: Hâtz, Johnule, prins fără... chiloți - VIDEO

Magicianul Robert Tudor s-a luptat cu Dani Oțil pe ringul de box, la ”Neatza cu Răzvan și Dani”. Sponsor i-a fost Dorian Popa, pe care l-a dat de... gol. Scenă stânjenitoare în direct. A râs ”Hâtz, Johnule”, dar parcă n-a fost râsul lui.

”Talent, muncă și dăruire! Astăzi, la Neatza cu Răzvan și Dani, am boxat ca în tinerețe, numai că fizicul a cedat. Trebuie să reiau antrenamentele la Dragomirești, pentru că s-a deschis o sală. Mulțumesc adversarului meu Dani Otil, sponsorului Dorian Popa, dar și prezentatorului căruia era să îi sparg pieptul, pentru că el are un talisman din fier fix unde am lovit cu bila, Răzvan Simion” a scris Magicianul Robert Tudor despre partida de box cu Dani Oțil, de la Antena 1.

”Am aicea sponsorul meu, cu mulți fani, mulți urmăritori, ca să vină și la mine fanii și urmăritorii lui, să mă urmărească în ring” a spus ”Magicianul” despre alegerea ca Dorian Popa să-i fie sponsor.

”Dorian Popa nu are chiloți pe el, mă jur pe mămica mea”

Magicianul a făcut o remarcă la care nu se aștepta nimeni. Căzut la pământ, când ”sponsorul” Dorian Popa a vrut să-i așeze ”corespunzător” prosopul, a spus, ridicându-se: ”Ia uite, mă, ăsta nu are chiloți pe el. Dorian Popa nu are chiloți pe el, mă jur pe mămica mea. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Să mor eu!”. Remarca a generat hohote de râs în platoul de la Antena 1, al emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”. ”L-ai văzut pe Cheluțu?” a întrebat Răzvan Simion. ”N-am, mă, n-am, ce vrei” a recunoscut Dorian Popa. ”M-am uitat ca prostu`, eram obișnuit cu Ramona” a spus ”Magicianul” Robert Tudor. Răzvan a mărturisit că nu va putea dormi după scenele din emisiune cu Dorian Popa, dat de gol că nu are lenjerie intimă. Pe parcursul numărului de magie, Robert Tudor a mai amintit acest... amănunt.

Magicianul Robert Tudor oferă momente pline de amuzament în direct, la Antena 1, în emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, fiind cel care realizează scene amuzante, aparent spontane. Momentele sale se bucură de popularitate și pe Facebook, unde are sute de mii de vizualizări, mii se aprecieri și sute de comentarii.

Și dacă vă întrebați cum a început cel care-și spune ”Magicianul” să fie viral pe Internet, poate vă amintiți de filmarea în care un tânăr striga către mașină ”Call baby”. Filmarea are aproape două milioane de vizualizări pe Youtube.