Magda Pălimariu nu va mai apărea la TV. Vedeta a făcut anunţul pe Facebook. Unde se mută

”Mi-ați tot scris în ultima perioadă și vreau să vă zic aici, tuturor, că ne vom vedea în continuare și abia aștept să mă reîntâlnesc cu voi!

Însă este adevărat că în următoarea perioadă voi fi mai mult plecată din tara, dar știți că rubrica meteo face parte din viața mea și nu o să renunț la întâlnirile cu voi! Așadar, in următoarea perioada voi sta mai mult timp in Norvegia, sa ma bucur de locurile frumoase de aici, sa petrec mai mult timp in tara din care face parte familia mea acum și sa ma acomodez cu clima și felul in care trăiesc oamenii in aceste locuri. Va îmbrățișez cu drag pe toți și ne vedem aici și pe Instagram in continuare!”, a scris Magda Pălimariu pe Facebook.

Decizia vine ca urmare a căsătoriei Magdei Pălimariu cu Ionuţ Eriksen, președintele Camerei de Comerț Româno-Norvegiene, CEO al unei rețele de clinici și laboratoare stomatologice în Norvegia și Ungaria, scrie national.ro.

Cine îi ia locul Magdei Pălimariu

De luni seară, de la ora 19:00, Iulia Pârlea va prezenta pentru prima dată rubrica, imediat după Știrile PRO TV și Știrile din Sport.

”Sunt emoționată, dar nu pentru că mă aflu în fața camerelor de filmat, ci pentru că am intrat în familia PRO TV. Am descoperit aici o echipă minunată, oameni profesioniști care m-au primit cu multă căldură și cărora vreau să le mulțumesc! Sunt sigură că vom face echipă bună împreună, iar pentru mine, faptul că mă aflu aici, este o împlinire profesională și abia aștept să mă întâlnesc cu publicul PRO”, a declarat Iulia Pârlea, citată de ştirileprotv.ro.

Magda Pălimariu a mai spus o dată că ar pleca de la Pro TV

Atunci când îți este bine acolo unde ești și faci lucrurile cu drag, nu te gândești să schimbi ceva. Rubrica meteo face parte din viața mea și totul este perfect așa cum este acum. Să știi că am învățat să nu-mi fac planuri și să las lucrurile să se aseze în ritmul lor. Bineînțeles că orice schimbare, care să vină în completarea rubricii meteo și cu care să rezonez, este binevenită", a declarat Magda Pălimaru în 2020. VEZI MAI MULTE AICI

