”M-a lovit tancul... m-a lovit”. Lia Bugnar abia acum își revine după despărțirea de Anghel Damian: Reușesc să pun la loc ceva din mine

Scenarista Lia Bugnar a vorbit deschis despre despărțirea de fostul său partener, Anghel Damian, care astăzi este într-o relație cu Theo Rose.

”M-a lovit tancul, m-a lovit. N-am citit nimic, dar știu din interior lucrurile, nu vreau să văd distorsiunile. Viața e interesantă în fiecare zi, pentru că reușesc să pun la loc ceva din mine. Sunt un om care se comportă bine în situația dată. De câteva zile încoace reîncepe să mi se pară că sunt frecventabilă” a spus Lia Bugnar, în fața prietenului ei Marius Manole, invitată fiind în emisiunea ”Întrebarea mesei rotunde”.

Lia Bugnar a vorbit și despre prima căsătorie și principiile încălcate odată cu aceasta: ”Cred că îndrăgosteala este ceva extrem de plăcut omului, dar cred că ea își arată valoarea un pic după ce trece. Foarte puține lucruri țin până la sfârșitul vieții. Am fost măritată dintr-o inconsecvență față de principiile mele din copilărie. Eu nu voiam să mă mărit în viața mea și nu voiam să am copii. În cartierul nostru eram toți niște copii care ne sprijineam unii pe alții în momentele în care erau scandaluri în casă, era dezastru”, citează Cancan.

Primul mesaj, despre curajul de a ieși din casă cu capul sus

Aceasta nu este prima reacție a scenaristei față de despărțirea de Anghel Damian, alături de care a format un cuplu vreme de nouă ani. În urmă cu aproximativ o lună, ea scria:

”De când viața mea a devenit subiect de tabloid nu prea mi-a venit să mai scriu nimic pe-aici. N-aș putea să spun de ce, un fel de joc pueril de v-ați ascunsa cu oameni mari. Ideea bazată pe nimic că, dacă stau într-un ungher, lumea uită de mine. După care m-am mai gândit un pic și am ajuns la concluzia că lumea în forma ei de acum, cea mai proastă formă din câte au fost dacă e să mă întrebați pe mine, a ajuns așa și pentru că un om ca mine își caută un colț să se ascundă atunci când lucrurile se rostogolesc în absurd. Și-uite-așa mi-a picat mie fisa că poate lumea ar fi un loc mai în regulă dacă nu numai că aș avea curajul să ies din casă, ba chiar să mă deplasez ținând capu' cât se poate de sus (și pot destul, că am 1,77). Am toate motivele s-o fac și sutele de mesaje private pe care le-am primit de la voi în astea aproape două luni sunt, în felul lor, o confirmare că așa e și că nu sunt închipuită. Am avut aseară spectacol la sala mare de la TNB și am văzut 900 de oameni care ascultau actorii mei minunați vorbind între ei vorbele mele, din gândurile mele, din ființa mea. Și râdeau unde mă gândisem eu în fotoliul meu de-acasă că vor rade, și se emoționau unde mă gândisem eu în fotoliul meu de-acasă că se vor emoționa. Din fotoliu' meu de-acasă în mințile și sufletele lor... nu e distanță mică. E imens. E un miracol. Așa că da, am început să ies din casă și am înțeles, sper, o dată pentru totdeauna că e foarte frumos că am norocul să fiu eu. Că e un privilegiu chiar”.

Actorul și regizorul Anghel Damian a avut recent prima apariție publică alături de cântăreața Theo Rose. Vezi aici El este regizor al serialului ”Clanul”. Din 200 de actrițe, a ales-o pe ea, fără prea multă experiență, dar cu mult talent, să joace în rolul Verei, moment care le-a schimbat decisiv viețile, amândoi fiind până atunci în alte relații vechi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News