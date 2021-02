Lupta giganților. Reacția Volkswagen la mașina electrică de la Apple

Volkswagen AG a reacționat față de planurile pe care Apple le are pe piața auto.

Volkswagen AG nu este îngrijorat de niciun plan al Apple privind un vehicul de pasageri care ar putea include tehnologia pentru baterii a producătorului de iPhone-uri, a afirmat directorul general al grupului german, Herbert Diess, transmite Reuters, citată de Agerpres.



În decembrie, Reuters anunţa, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, că Apple înregistrează progrese în privinţa tehnologiei pentru maşinile fără şofer şi are ca obiectiv să producă până în 2024 un vehicul de pasageri echipat cu propria sa baterie inovativă.



Eforturile producătorului de iPhone-uri în domeniul conducerii autonome, cunoscute sub numele de "Proiectul Titan", au debutat în 2014, când firma americană a început să proiecteze de la zero propriul său vehicul. La un anumit moment, Apple a abandonat eforturile în domeniul tehnologiei pentru maşinile fără şofer pentru a se concentra pe software şi şi-a reevaluat obiectivele.

"Nu ne este teamă"



"Industria auto nu este un sector tehnologic tipic unde ai putea obţine succes dintr-o singură lovitură. Apple nu va gestiona toate problemele peste noapte", a declarat Diess, într-un interviu acordat publicaţiei Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



Deşi planurile Apple nu sunt publice, Diess a explicat că astfel de intenţii sunt "logice" deoarece compania are experienţă în domeniul bateriilor, softului şi designului, având şi fonduri suficiente pentru dezvoltarea acestor competenţe.



"Totuşi, nu ne este teamă", a dat asigurări şeful Volkswagen.