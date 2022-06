Luna nouă în Rac din iunie. Rănile trecutului reapar. Simulescu: ”Luna nouă în Rac vorbește despre rădăcini”

Astrologul DC News, Daniela Simulescu a vorbit despre influența Lunii noi aflate în Rac. Această fază a astrelor vorbește despre răni ale trecutului, despre noi începuturi în familia de acasă sau de la serviciu și invită la introspecție și precauție.

”Energia Racului e dulce, e blândă, e receptivă, e familistă, dar se și victimizează puțin, se plânge, se supără, e pe toane. Toanele pe care le întâlniți în jurul datei de 29 iunie sunt și în voi. Dacă la serviciu e o situație care nu vă convine și vă agită, încercați să vă dați seama de ce vă agită. Dacă la un eveniment în familie se întâmplă ceva și efectiv, pe dinăuntru înnebuniți, nu știți ce se întâmplă, ați face ceva, dar nu știți ce să faceți, v-aș recomanda să vă duceți acasă să meditați ”ce m-a agitat, ce s-a activat în mine, care e supărarea mea, ce îmi lipsește?” În orice situație în jurul datei de 29 iunie v-aș invita să nu acționați și mai degrabă să căutați în voi locușorul acela unde să vă liniștiți, să puneți o bază, să construiți ceva.

Bineînțeles, cu o Lună nouă în Rac lucrurile vor porni de la relația cu familia, de la trecutul pe care îl aveți, de la copilărie, de la evenimente pe care nu le-ați putut controla orice ați fi făcut. Aveți grijă că în jurul unei Luni noi în Rac aveți idei să vă faceți o familie, să vă cumpărați o casă, să vă mutați undeva. Vă doriți să aveți o familie, fie la serviciu, fie una acasă. Vedeți să nu vă duceți către oameni care nu sunt potriviți doar pentru că vreți să vă faceți cu orice preț o familie, doar pentru că vreți să aveți o casă. Trebuie să aveți puțină grijă acolo.

Luna nouă în Rac vorbește despre acceptarea părinților

E bine să vă doriți, e bine să manifestați, e bine să cereți, să primiți, dar aveți grijă și de unde primiți, de unde cereți. Luna nouă în casa a douăsprezecea e problematică, vorbește despre abandon, despre pierdere, despre respingere, despre consum, așa că e bine să cereți de la univers să puteți da viață la ceva, da aveți grijă de unde cereți și cum cereți, să nu cumva să vă luați în viața voastră un om mai bolnav, mai toxic, mai nepotrivit.

Această Lună nouă în Rac mai vorbește despre ceva. Ăsta este unul dintre lucrurile care mie îmi plac. Vorbește despre acceptarea părinților, despre acceptarea copilăriei, despre conștientizarea faptului că atât au putut. Nu vorbește neapărat despre iertare, că iertarea e un proces, o chestie...nu despre iertare, cât despre conștientizare, împăcare, acceptare. Lucrurile tot dor, dar reușiți să treceți peste. Dacă mulți dintre voi vă știți că sunteți furioși pe părinți, poate cu această dată de 29 iunie vă dați seama și vă ziceți că ”am nevoie de părinții ăștia, am nevoie de o bază, am nevoie de un echilibru în viața mea, am nevoie de rădăcini”. Luna nouă în Rac despre asta vorbește, despre rădăcini, despre rădăcinile pe care nu le știe nimeni, dar de care aveți nevoie”, a spus Daniela Simulescu.

