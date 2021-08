Congres PNL. Ludovic Orban: Dacă pierd alegerile, plec de la Cameră

Într-un interviu acordat moderatorului Cosmin Prelipceanu, Ludovic Orban a afirmat că se va retrage de la Camera Deputaților dacă va pierde în competiția internă din PNL.

„Dacă veți câștiga pe 25 septembrie, Florin Cîțu rămâne prim-ministru?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

„Asta vor hotărî forurile statutare ale Partidului Național Liberal”, a spus Ludovic Orban.

„Și dacă câștigă, cum îl dați jos?”, a continuat Prelipceanu.

„Asta e o chestiune de onoare. Eu dacă pierd alegerile îmi scriu de dinainte de 25 septembrie demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Asta e o chestiune de legitate democratică. Dacă un premier care candidează la funcția de președinte al Partidului Național Liberal pierde competiția, ce autoritate, ce legitimitate mai are să exercite funcția respectivă în condițiile în care partidul nu-l mai sprijină?

Asta e o chestiune de legitate într-o democrație. Un om ca să poată să exercite o funcție de o asemenea importanță în stat trebuie să aibă o legitimitate, trebuie să aibă o autoritate care este construită. Dacă pierzi în interiorul propriului tău partid care te-a susținut în funcție de prim-ministru, ca să nu mai spun de context. Florin Cîțu a luat decizia să candideze la funcție de președinte al Partidului Național Liberal știind foarte bine că va fi în competiție cu mine”, a afirmat Ludovic Orban.

„Eu reprezint o garanție”

„Președintele partidului se alege pe baza evaluării individuale pe care o face fiecare delegat care participă la congres dintre cei doi candidați care sunt în cursă. Cine este cel mai bun candidat să conducă partidul. Cine are cele mai profunde cunoștințe, cine are cea mai mare experiență, cine are leadership, cine este cel mai bun comunicator, cine are carismă, empatie, cine este mai aproape de partid. Cine a demonstrat capacitatea de a conduce de-a lungul timpului.

Este un criteriu după care oamenii evoluează, eu am și spus: eu reprezint o garanție! Eu reprezint o certitudine pentru performanța Partidului Național Liberal. Eu am avut un mandat de 4 ani de președinte în care am preluat Partidul Național Liberal într-o situație critică, după ce partidul câștigase alegerile prezidențiale în 2014 și ajunsese la o cotă de peste 40%. Noi am pierdut alegerile parlamentare din 2016 la un scor rușinos și PSD ajunsese la un scor cum nu visase niciodată. Să ne aducem aminte, partidul era demoralizat, nu avea încredere în viitor, în interiorul partidului erau foarte multe grupuri, practic, eu am rezultate cu leadership-ul pe care l-am exercitat asupra partidului”, a afirmat Orban.