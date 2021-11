Lucian Bode, după gluma cu porcul de Crăciun de la IPJ Giurgiu: Până o zbura porcul, am decis să îi zbor eu pe câţiva din funcţie

Conducerea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu a primit, împreună cu mapa zilnică, și un document care a creat agitație. Un agent de poliție a cerut șefilor, pentru Crăciun, un porc a cărui greutate este calculată proporțional cu vechimea sa. Pentru că el lucrează de patru ani la Serviciul Rutier Giurgiu, a solicitat un porc de 160 de kilograme.

Surse citate de Giurgiu News spun că documentul s-a dovedit a fi urmarea unei glume făcute între colegi. Încă nu este clar cum a ajuns respectivul document în mapa cu cele pe care șefii din IPJ ar trebui să le semneze zilnic.

Totuși, aceleași surse precizează că în trecut au existat rapoarte reale în acest sens, dar că nu au ajuns spre avizare la superiori. Acestea erau realizate de Paști și se cereau miei, nu porci.

În documentul ajuns în spațiul public se arată: "Am onoarea să expun următoarele: Vă rog să aprobați repartizarea unui porc de Crăciun conform Ordonanței nr. 114/2018 din data de 17.11.2021. Având în vedere că am o vechime de patru ani la Serviciul Rutier Giurgiu, aș dori să aibe greutatea în jur de 160 kg. Față de cele expuse, rog dispuneți."

Lucian Bode a anunţat demiteri

Gluma nu a fost gustată de ministrul de Interne, care a anunţat demiteri, dar şi anchete la IPJ Giurgiu.

"E o vorbă în popor, până o zbura porcul. Dar până o zbura porcul, am decis să îi zbor eu pe câţiva din funcţie. Aşadar, am decis încetarea împuternicirii şefului serviciului rutier din cadrul IPJ Giurgiu, începând cu data de 26 noiembrie, şi am decis declanşarea cercetării prealabile faţă de un ofiţer şi cinci agenţi de poliţie, pentru a stabili existenţa sau inexistenţa unor abateri disciplinare", a declarat Lucian Bode după şedinţa de Guvern de vineri.

Val Vâlcu, comentarii pe gluma agenţilor

Jurnalistul Val Vâlcu a comentat ştirea potrivit căreia un poliţist, victimă a unei farse făcute de către colegi, i-ar fi transmis şefului său o cerere prin care solicită să primească un porc de Crăciun în greutate de 160 kg, care i s-ar cuveni având în vedere vechimea sa în muncă.

"Dacă ai oameni atât de proşti să creadă chestia asta, n-ai cum să faci o anchetă, o îngropi cât de repede poţi. Ştirea pare trasă de păr, dar admiţând că e reală, arată nu numai prostia agentului respectiv dar şi a poliţiei, a şefului de acolo. Când se întâmplă chestii din astea, nu ai interes să expui public, o laşi aşa, că omul nu a furat, nu a dat în cap nimănui, a cerut şi el o tâmpenie... Nu mai contează cine şi-a bătut joc de respectivul poliţist, dar tu, care îl ai pe el în subordine, cum l-ai selectat, ce spune asta despre instituţia ta?", a comentat Val Vâlcu.