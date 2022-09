LOTO 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 8 septembrie, 2022

LOTO. La tragerile loto de duminică, 4 septembrie, Loteria Romana a acordat 20.668 de castiguri în valoare totală de peste 1.144.300 de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 10,67 milioane de lei (peste 2,20 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 4,64 milioane de lei (peste 959.700 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 7,04 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 117.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 109.700 de lei (peste 22.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 556.600 de lei (peste 115.100 de euro). La Super Noroc este in joc la categoría I un report in valoare de aproximativ 28.400 de lei.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 91.863,40 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Bucuresti si Calarasi.

Numerele extrase, duminică, 8 septembrie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

