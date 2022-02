Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 3 februarie, 2022. La Joker, report de peste 6,53 milioane de euro

LOTERIA ROMÂNĂ a continuat, joi, 3 februarie, 2022, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică numerele extrase începând cu orele 18:30.

LOTO. La tragerile de duminică, 30 ianuarie, Loteria Romana a acordat 33.130 de câștiguri în valoare totală de peste 2,61 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,43 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 3,4 milioane lei (peste 687.200 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 32,32 milioane lei (peste 6,53 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 210.000 de lei (peste 42.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 149.700 de lei (aproximativ 30.300 de euro). La Super Noroc la categoria I este in joc un report in valoare de peste 3.700 de lei.

LOTO. La tragerea Loto 6/49 de duminica, 30 ianuarie, la categoria a II-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 62.689,33 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Fagaras, judetul Brasov, Tarnaveni, judetul Mures si Calarasi.

LOTO. La tragerea Noroc Plus de duminica, 30 ianuarie, la categoria I, s-au inregistrat patru castiguri in valoare de 134.049,96 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Ploiesti, Timisoara, Ramnicu Valcea si la o statie de plata SelfPay.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 30 ianuarie, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 187.590,30 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ploiesti.

Numerele extrase, joi, 3 februarie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

