"Mai puțină lume știe că prima vizită a Regelui Charles în România din 1998 este legată de o condiționare. Era președintele Emil Constantinescu care mi-a povestit că Regele Charles, pe atunci Prinț moștenitor de Wales, i-a spus: "nu vizitez România până când nu va fi lăsat Regele Mihai să vină în țară". Nu a condiționat de bunuri, dar să primească respectul cuvenit. În urma acestei povești, bineînțeles că intelectualii noștri, împreună cu Emil Constantinescu, au negociat reîntoarcerea Regelui Mihai și da, era înainte de 1997 și apoi a fost vizita din 1998 a Regelui Charles", a spus Camelia Csiki în cadrul emisiunii #Rezist.

Camelia Csiki: Mi s-a părut senzațional

"A trebuit să vină Prințul Charles să negocieze ceea ce autoritățile ar fi trebuit să facă din 1990, incredibilă chestiunea asta. Și ai făcut interviu și cu Regele Charles, nu?", a întrebat Oana Stănciulescu.

"Nu, am vorbit cu el, l-am surprins vorbind cu microfonul, sunt mici sincroane, dar interviu nu. Când noi am cerut un interviu ni s-a refuzat că au zis că lucrează cu BBC, dar a fost un episod în care ne-am dus la reședința sa în vizită cu Majestatea Sa Margareta. Am întrebat purtătorul de cuvânt dacă pot să iau un interviu și mi-a spus că nu. Ca să luăm câteva cuvinte purtătoarea de cuvânt mi-a spus să-l provoc eu să vorbească și i-a spus în momentul în care făceam fotografia de grup să-i strângă mâna și Regele Charles a spus: "Cum adică să-i strâng mâna? Poate să-i sărut mâna Majestății sale Margareta". Mi s-a părut senzațional. El a vorbit cu noi, dar un lung interviu nu am putut să îi iau", a mai spus Camelia Csiki la DC NEWS.

