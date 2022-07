LOTO 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 21 iulie 2022

LOTO. La tragerile loto de dumnică, 17 iulie, Loteria Romana a acordat peste 22.500 de castiguri în valoare totală

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,14 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,59 milioane de lei (peste 929.800 de euro), la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 136.000 de lei (peste 27.500 de euro), iar la categoria a III-a un report in valoare de peste 77.200 de lei (peste 15.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 137.300 de lei (peste 27.700 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria a II-a un report in valoare de peste 82.800 de lei (peste 16.700 de euro).

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 17 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 595.631 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Hateg, jud. Hunedoara.

LOTO. De asemenea, la tragerea Super Noroc de duminica, 17 iulie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 116.538,33 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din comuna Zabrani, jud. Arad.

Numerele extrase, joi, 21 iulie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

