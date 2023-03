Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 2 martie 2023

LOTO. Joi, 2 martie, 2023, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 2 martie, 2023, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 26 februarie, 2023, Loteria Romana a acordat peste 33.700 de castiguri in valoare totala de peste 24,42 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 21,41 milioane de lei (peste 4,35 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,67 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro).

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA JOKER

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker de duminica, 26 februarie, pentru tragerea Joker din data de 2 martie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei.

La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 239.300 de lei (peste 48.600 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 149.400 de lei (peste 30.400 de euro).

Reamintim faptul ca la tragerea Joker de duminica, 26.02.2023, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-081 din Pechea, judetul Galati. La categoria a II-a, la acelasi joc, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 589.312,16 lei (aproximativ 120.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 74-022 din Bucuresti, sector 4.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de duminica, 26.02.2023, s-au inregistrat doua premii de categoria I in valoare de 1.193.209,50 lei (peste 242.600 de euro) fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentia 24-068 din Baia Mare, judetul Maramures si la agentia 31-009 din Zalau, judetul Salaj.

Numerele extrase, joi, 2 martie, 2023:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

