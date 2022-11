LOTO 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 17 noiembrie 2022

LOTO. La tragerile loto de duminică, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat 20.272 de câștiguri în valoare totală de 1,33 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 399.700 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,61 milioane de lei (aproximativ 944.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11,16 milioane de lei (peste 2,28 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 385.300 de lei (peste 78.700 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 52.000 de lei (peste 10.600 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 226.400 de lei (aproximativ 46.300 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 72.600 de lei (14.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 68.900 de lei (peste 14.000 de euro).

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 13 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 66.594,04lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Timisoara.

Numerele extrase, joi, 17 noiembrie, 2022:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

