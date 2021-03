Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 11 martie, 2021

LOTO. La tragerile de duminică, 7 martie, 2021, Loteria Română a acordat peste 54.000 de câștiguri în valoare totala de peste 2,6 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,9 milioane lei (peste 801.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de aproximativ 2,63 milioane lei (peste 538.500 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 22 milioane de lei (peste 4,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 288.000 de lei (peste 59.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,17 milioane lei (aproximativ 240.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 139.000 de lei (peste 28.400 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 35.300 de lei.

Numerele extrase joi, 11 martie, 2021

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus