Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 martie, 2024

LOTO. Duminică, 17 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 martie, Loteria Romana a acordat 17.372 de castiguri in valoare totala de peste 30,55 milioane de lei.

SUPLIMENTAR 250.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA JOKER

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 14.03.2024, pentru tragerea Joker din data de 17.03.2024, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 250.000 de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproape 4,1 milioane de lei (peste 824.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,72 milioane de lei (peste 1,75 milioane de euro).

LOTO. La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 42.300 de lei.

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 728.800 de lei (peste 146.600 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 70.900 de lei (peste 14.200 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker din 14 martie, la categoria I, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 29.133.971,54 lei (peste 5,86 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 12-021 din Cluj-Napoca si a fost completat cu trei variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 20,5 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a castigat si doua premii de categoria a II-a, in valoare de 111.943,19 lei (peste 22.500 de euro) fiecare.

LOTO. La tragerea Loto 5/40 din 14 martie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 67.539,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Arad.

Numerele extrase, duminică, 17 martie, 2024

Loto 6 din 49:

Loto 5 din 40:

Joker:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

