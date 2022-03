Loredana Groza trimite dragoste din Paris. ”Viața e frumoasă”. Bărbatul celebru alături de care a defilat la braț. ”Lory, ești tare!”/ FOTO

Paris Fashion Week 2022 a început în 28 februarie și se încheie în 8 martie. În Paris este și celebra Loredana Groza, care transmite mai multe fotografii de acolo, prin intermediul Instagramului.

”Sending Love To Y’All From #Paris” a scris Loredana Groza, pe Instagram. Au curs mesajele de apreciere pentru vedetă. ”Te apreciem și iubim moldoveanca noastră dragă!”, ”Felicitări Lory, ești tare”, ”Ești minunată”. Un utilizator i-a atras atenția că ”oamenii suferă din cauza războiului, sunt nenumărate probleme și dumneavoastră vă expuneți (...)”.

Pe InstaStory, Loredana Groza a pus mai multe filmulețe. Printre altele, ea apare mergând la braț alături de celebrul Cătălin Botezatu. Vedeta spune ”La vie est belle”, respectiv ”viața e frumoasă”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de LOREDANA (@loredanagroza)

Recent, Loredana Groza a fost în Abu Dhabi, de unde a postat imagini care au devenit rapid virale. Artista își asumă controversa din jurul numelui său, o controversă care o propulsează în topuri.

Foarte mult s-a vorbit în ultima vreme despre legătura dintre ea și Nick Casciaro, câştigătorul "X Factor". Loredana Groza și Nick Casciaro par a petrece tot timpul împreună. De această dată însă, mult mai celebrul Cătălin Botezatu pare că i-a luat locul. Vezi imaginile în GALERIA FOTO

”Am avut de la natură noroc”

Cu privire la înfățisarea sa, Loredana Groza afirmă că secretul stă în alimentație și sport: ”Nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale. Ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de fața ta. Sunt tratamente, sunt chestii total neinvazive care te ajută să fii wow. Și am avut de la natură noroc că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez, să vin cu jențile luate din oraș” susținea ea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News