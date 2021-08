Locul magic descoperit de Buzgudan într-un sat de munte din Creta, identic cu locul minunat din Lakones, sat de munte din Corfu. Adevărata esență a Greciei- FOTO

”O ador pe Hermioni. Are 92 ani. Este chelneriță, barista și patroana unei cafenele dintr-un sat de munte cretan. Uneori dimineața o iau la pas printre măslini 6-7 km și din sătucul de la malul mării ajung în sătucul de pe stânci doar ca să savurez atmosfera și energia din jurul acestei cafenele. E atâta bunătate în lumea de aici încât nu vă puteți imagina... Am stat cu oamenii de vorbă ore întregi, pe google translate. Am băut raki și cafea cu părintele din sat și mi-a spus povestea lui, atenian strămutat de 31 de ani în Creta. A fost superb! Știu să se bucure și la 90-92 de ani. E multă PACE în Creta. locuri frumoase sunt peste tot în lume, dar bunătate, lipsă de stres, bucurie și fericire care să-ți explodeze în suflet ca-n aceste locuri eu nu am mai văzut!” a scris Daniel Buzdugan, pe Facebook.

Aceste momente magice le-am regăsit și-n Corfu, iar secretul pare a fi același. Urcând printre măslini, de la malul mării, spre satul din munte. Doar cine nu descoperă Grecia la pas nu o înțelege în esența ei și nu o iubește.

Din Paleokastritsa, din Corfu, chiar de la intrarea în sat, se formează un drum spre munți. Satul Lakones nu-l vezi de jos, ci după aproximativ o oră și jumătate de mers pe drumul șerpuit printre măslini foarte bătrâni. Până în Lakones, pe drum, întâlnești două magazine. Primul magazin este al unei familii dintr-un alt sat apropiat, Liapades, aici e cel mai bun ulei de măsline de pe insulă. Nu are etichete sclipicioase, nici numele familiei, nu-l promovează prin tehnici de marketing, doar îl țin în micul lor magazin și se oferă să-ți servească tot ce au mai bun, de la ulei de măsline, la vin. Acest magazin e un bun popas la jumătatea drumului spre Lakones.

Ajunși în Lakones, tot ce e mai important e să priviți bine în jurul vostru. Nu mergeți cu ținte clare, cum ar fi: vreau să ajung la Bella Vista, cel mai faimos punct din sat și cel mai promovat. Străbați satul, nebucurându-te de el, și ajungi într-un loc frumos, dar comercial.

Chiar la intrarea în satul Lakones, în stânga, e magazinul satului, unde o grecoaică bătrână vinde și la magazin, dar servește și pe mica terasă-cafenea, cu 4-5 mese frumos pictate. Sunt servite prăjituri specifice grecești pregătite acolo, în sat. Am mâncat cea mai bună Karidopitta. De neuitat!

Am cerut două cafele și două prăjituri, și apă, iar răspunsul, plin de veselie că suntem acolo, a fost ”dar sigur, nu există să servim cafea fără apă”. Bătrâna femeie grecoaică, slabă și mică de înălțime, vorbea engleză, cât să ne ofere bunătățile din cafeneaua ei. La final, a făcut repede calculul, cu pixul pe foaie, a adăugat, a adunat, și, pentru două cafele, două pahare cu apă, două prăjituri, totalul a fost 7 euro. În Corfu, nimic nu-ți cumperi cu 7 euro, fiind cea mai scumpă insulă ionică pe care am fost, și ultima dintre ele.

În final, din fiecare loc, nu lua cu tine ceea ce au luat și cei mulți de dinaintea ta, ia ceea ce descoperi tu, locul care nu există pe Google, dar pe care-l vei păstra veșnic în sufletul tău. Pentru că nu va fi doar un loc aparte, ci un loc cu momente, senzații, arome.