Litoralul românesc, o tragedie. Gluma zilei după ce salvamarii au fost luați la bătaie de turiștii inconștienți

Răspunsul e greu de dat. Dincolo de condițiile de pe majoritatea plajelor din România, de șezlongurile lipite, de nisipul plin cu chiștoace, din care copiii fac castele, de îngrămădeala din apa mării, de lipsa toaletelor, de coșurile de gunoi neîncăpătoare, de prețurile uriașe și mâncarea stricată (vezi rezultatul controalelor de pe litoral, din această vară) și de multe alte condiții de ospitalitate, mai e și factorul uman - repetent!

Imagini îngrozitoare au putut fi văzute în toată țara, prin intermediul televiziunilor, în care trei persoane erau resuscitate în același timp, pe plajă, în Mamaia. Se pare că au intrat în apă să salveze o adolescentă. În urma lor, au lăsat multă durere. Au mers în concediu pentru a se relaxa după un an de muncă - căci, la noi, la români, muncești un an pentru 7 zile de relaxare - și nu se mai întorc acasă. Acum sunt eroi pentru familiile lor, dar, cel mai important și mai dureros e că nu mai sunt. Cum spunea soția unui medic care a salvat oamenii din incendiu, din spital: nu aveam nevoie de eroi, aveam nevoie de un soț și de un tată. Inconștiența duce la tragedii și, de multe ori, victime nu cad cei inconștienți, ci cei care mai au o urmă de empatie în ei. Din păcate, pentru unii poate fi fatal, cum a și fost, dar ce să spunem, să nu mai fie empatici?

Desigur că nu, însă, dincolo de asta, am văzut oameni care se plimbau pe lângă persoanele resuscitate cu scopul de a intra în apa care în acele momente tocmai luase trei vieți. În cazul lor vorbim despre inconștiență și lipsă de empatie. Am mai văzut - dar nu am confirmat, doar circulă o astfel de fotografie - cu o doamnă în cadru care vrea să intre în valurile mării, cu cadrul metalic cu tot, pe motiv că știe să înoate. Ok, dar e steagul roșu arborat, pentru toată lumea! Ce am mai văzut în aceste zile la malul mării? Salvamar atacat cu pietre de către inconștienții care ”nu de asta am venit la mare, să intru în apă?”. Sau cuplul de tineri lovit de un jetski...

Unde mai punem mina marină care a explodat la câțiva metri de o plajă, mina care apoi poate era buștean, cine știe, căci pe turiști nimeni nu i-a alertat și, la aproape 10 ore de la incident, reprezentanții statului român fugeau de cuvântul... mină, unul fiind întrebat, în direct, dacă putea exploda un buștean.

Să nu uităm de alte bătăi de pe plajă, mai întâi niște turiști recalcitranți au bătut alți turiști, pe lângă care au trecut. Apoi s-au luat la ceartă cu Poliția și, desigur, a urmat bătaia. Fără a comenta incidentul cu polițiștii și jandarmii, părerile fiind împărțite, să-mi arătați unde în afara țării unul care rupe uniforma de Poliție sau care împinge cu degetul în piept un polițist este lăsat să plece așa, ca o floricică la bronzat. În Bruxelles, un tânăr care intenționa să fure o sticlă de apă, a fost urcat în mașina de poliție, fără comentarii. Căci, acolo unde legea există se respectă și nu se comentează, iar reprezentanții legii nu stau la negocieri cu nimeni.

Dar litoralul românesc nu este sinonim cu vreo lege. Nu are bun simț. Nu-mi pot închipui, oameni buni, cum puteți plăti pentru asemenea condiții. În România, litoralul românesc nu are nici măcar niște amărâte de plase ca să nu vă mai bucurați de ”natura” algelor marine. Nu mai zic de gunoaiele care astăzi au umplut plajele. Plus multe alte minusuri care fac din litoralul nostră să fie de nefrecventat. Din păcate, este plin, și, dacă va fi tot așa, nimic nu se va schimba, căci ce să se schimbe, când este frecventat de specimene care cred că pentru ei nu există decât legea pumnului. Oare a meritat? Ei se vor întoarce acasă, dar puțin mai târziu, căci pentru ultraj stau și la închisoare, nu doar reținuți/arestați. Și ei probabil au muncit pentru vacanța lor și ar fi trebuit să se bucure de ea, nu să împrăștie pumni în stânga și-n dreapta, făcându-și propria lege.

Sincer vă întreb, vă place oferta de pe litoralul românesc?

Să închei cu gluma zilei, totuși, care nu știu dacă e de râs sau de plâns: ”Bine că pe litoral nu avem rechini, ca în Egipt, că-i luau turiștii la bătaie, ca pe salvamari”.

Acest articol reprezintă o opinie.