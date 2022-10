Lipsa de zinc. Primele simptome ale acestei deficiențe

Potrivit statisticilor, mai mult de 17% din populaţia lumii este predispusă la deficienţă de zinc. Organismul are nevoie de zinc, deoarece această substanţă participă la activitatea a peste 200 de enzime, este responsabilă pentru conservarea proteinelor şi ADN-ului, scrie Rador, citând Zdrave. Zincul este implicat în dezvoltarea caracteristicilor sexuale secundare şi primare, participă la formarea structurii elicoidale a ARN-ului. De asemenea, participă la procesele de keratogeneză - în cazul deficitului de zinc, se observă apariţia alopeciei, leziunilor cutanate, dermatitei ulceroase.

Deficienţa de zinc este însoţită de inhibarea formării anticorpilor, scăderea numărului de limfocite. Sprijină absorbţia vitaminei E şi îi menţine concentraţia normală în sânge. Joacă un rol important în metabolismul alcoolului, deficienţa de zinc poate creşte predispoziţia la alcoolism (în special la copii şi adolescenţi). Lipsa acestui element poate duce la perturbarea activităţii organelor interne, la deteriorarea stării părului, a unghiilor şi a pielii. Părul fragil, erupţiile cutanate, problemele de vedere şi iritabilitatea frecventă sunt primele semne ale deficienţei de zinc. Acest element este esenţial pentru menţinerea sănătăţii.

