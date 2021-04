Liiceanu rămâne fără 100.000 euro și plătește 11.600 de lei cheltuieli de judecată. Decizie definitivă

Patronul fostei Edituri Politice, privatizată după 1989 sub numele Humanitas, i-a cerut daune de o sută de mii de euro lui Ionuț Cristache și a pierdut, deși îl adusese ca martor chiar pe Andrei Pleșu. Liiceanu a făcut apel, iar astăzi instanța a dat decizia definitivă: nu doar că i se refuză pretențiile, dar Liiceanu mai are de achitat 11.600 de lei cheltuieli de judecată. Ionuț Cristache a anunțat pe pagina sa de Facebook victoria în procesul cu Liiceanu:

”Dupa ce ieri l-a pierdut pe Vladutz, azi Filosoful Gabriel Liiceanu a pierdut definitiv procesul cu mine! A pierdut in prima instanta, apelul i-a fost respins! E si bun de plata! Are sa-mi achite cheltuieli de judecata de 11.600 de lei! Domnu’ filosof, scoateti banii!!!!!! P.S pentru servicii specializate in filosofi apelati cu incredere la domnul Av. Mihai Mustaciosu!”.