Legătura dintre vergeturi și ”curele de slăbire aberante”. Momentul în care trebuie să acționezi pentru a nu suferi în viitor

Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a explicat, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, cum să prevenim apariția vergeturilor.

„Vergeturile apar și în perioada de creștere, când tânărul sau tânăra se dezvoltă mai repede decât ne-am aștepta și atunci se întâmplă rupturi de tegument și apar vergeturile oarecum inestetice. Apar vergeturi și la o sarcină, sunt cele mai bune vergeturi și cele mai bune semne că bebelușul este mare și sănătos. Vergeturile apar și dacă urmăm cure de slăbire aberante, de la foarte plinuț la foarte slab sau invers. Masajul, scruburile sunt esențiale, pentru că aduc un mare beneficiu: stimularea colagenezei și microcirculației”, a spus Ioana Marinescu.

„Când avem vergeturi mari și foarte vechi, este puțin probabil să ne așteptăm ca ele să dispară. Este important, însă, când vedem că începem să dezvoltăm mici vergeturi în anumite zone, să folosim uleiuri, creme dedicate vergeturilor. Recomand crema pentru vergeturi pe care o recomand și doamnelor însărcinate cu care să facem masaj pe corp, pentru a stimula elasticitatea pielii și pentru a o hrăni eficient”, a precizat Ioana Marinescu.

Pastila de frumusețe: Cum tratăm celulita și vergeturile

Specialistul Ioana Marinescu a vorbit despre un produs care ne ajută să scăpăm de celulită.

„Cel mai important lucru este să facem scruburi. În funcție de tipul de piele și de zona aplicată, scruburile vor stimula microcirculația. Eu recomand să cumpărăm o mănușă de lufă, găsim la orice supermarket, și să aplicăm pe ea un polish de corp sau, pur și simplu, zaț de cafea. Este extrem de bun. Să masăm zonele cu probleme, astfel încât scrubul și masajul să ducă la drenajul respectivelor depozite de celulită sau depozite grase. Mai mult decât atât, după ce am făcut respectivul scrub, este foarte important să dăm active care să ajute la drenarea respectivelor depozite nedorite. În sensul acesta, am formulat o cremă, Brazilian S se numește, ajută și sunt rezultate foarte bune datorită unui activ extrem de potent. Are rezultate de drenare și de topire a zonelor cu problemele. Conține și ingrediente de netezire a epidermei, pentru că, practic, coaja aia de portocală trebuie să se netezească și pielea trebuie să arate foarte bine”, a spus Ioana Marinescu.

„Masajul este foarte important”, a reiterat Ioana Marinescu, adăugând: „Chiar automasajul acasă. Facem duș, facem scrub. Am văzut câteva tehnici foarte interesante cu instrumente din bucătărie. Rezultatele sunt foarte bune, ca și masajul cu bețe de bambus. Deci, facem scrub, pe pielea un pic umedă aplicăm ulei pentru celulită și netezim respectiva zonă până când se înroșește. Este important să se înroșească zona, pentru că atunci înseamnă că am stimulat atât de bine microcirculația, încât chiar se întâmplă ceva acolo”, a explicat Ioana Marinescu.

„Celulita și vergeturile sunt cele mai căutate subiecte pe Google în ceea ce privește îngrijirea corpului. O să vă spun un punct de vedere total personal. Eu cred că este minunat să ne îngrijim și sunt pro a face lucruri spre a ne simți bine, dar cred că este foarte mult speculat faptul că modelul de frumusețe trebuie să fie foarte slab și foarte tonic și perfect. În viața reală, nu există Photoshop și în viața reală nu poți să arăți ca vedetele de pe copertele revistelor. Mai mult decât atât, trăim într-o perioadă foarte digitalizată, în care poți să retușezi atât de mult orice postare pe care o ai, încât să arăți fabulos. Din punctul meu de vedere, este minunat să ne simțim foarte bine în pielea noastră. Sunt persoane fără așa zisele forme perfecte care sunt fabuloase și sunt o explozie de lumină, energie pozitivă, bucurie. Acesta este, de fapt, lucrul către care ar trebui să tindem. Felul în care ne simțim și ne vedem e reflexia pe care o văd cei din jurul nostru”, a zis Ioana Marinescu.

„Și, da, este minunat să ne îngrijim, să facem câte ceva pentru noi, să facem lucruri care să ne bucure și să ne dea un ajutor în a arăta mai bine, dar nu asta este esența, din punctul meu de vedere”, a subliniat Ioana Marinescu.

