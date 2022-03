Laurette, accident grav: Puteau să-mi rămână creierii pe parbriz! Lumea s-a strâns ca la urs. Mă făceau în toate felurile

"M-a aruncat într-un gard de beton"

"M-am speriat îngrozitor! Dacă nu aveam mașina asta puternică, la cât de tare a fost impactul, căci m-a aruncat direct într-un gard din beton, cred că îmi rămâneau creierii întinși pe parbriz! Eram bară la bară, pe șoseaua Tunari. Mă dusesem să fac plinul la o benzinărie în Pipera, când am auzit o bubuitură puternică. N-am avut timp să văd nimic, m-a aruncat într-o altă mașină parcată în zonă și din ea m-a aruncat într-un gard de beton. Așa de tare a fost impactul! Șoferul acela nu a acordat prioritate, a vrut să întoarcă, nu știu ce a vrut să facă și m-a lovit în plin! Cred că avea viteză mare!”, a declarat Laurette, pentru Click!.

"Doamne ajută că nu era copilul cu mine"

"Eu am ieșit din mașină speriată! Din motor ieșea fum și mi-a fost frică să nu ia foc, să facă explozie. A venit Ambulanța și mi-a acordat primul ajutor. Am urmărul stâng lovit, mi-au dat să iau antiinflamatorii. Mașina e daună totală, dar am asigurare. Șoferului care m-a lovit i s-a ridicat permisul. Lumea se adunase în jur ca la urs. Strigau la mine și mă făceau în toate felurile. Eu nu am făcut nimic, s-a constatat, de altfel, că nu am fost vinovată! N-am văzut așa lume rea! Doamne ajută că nu era copilul cu mine în mașină, că nu știu ce s-ar fi întâmplat!”, ne-a mai declarat, șocată, Laurette.

În urmă cu un an, presa vuia după ce Laurette fusese bătută de un bărbat într-un hotel din București.

“În legătură cu agresiunea a cărei victimă am fost în urmă cu două seri, aş dori să aduc la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte... Referitor la presupusa pretindere a unei sume de bani pentru activități de natură sexuală, arăt că este o minciună. În acest sens, urmează a prezenta organelor de poliţie mesajele scrise între mine și agresor care dovedesc clar faptul că întâlnirea mea cu el nu era condiționată de plata vreunei sume de bani. Ceea ce consider cu adevărat important este deturnarea atenției opiniei publice de la violențele la care am fost supusă.

"Sunt convinsă că adevărul va ieși la iveală"

Mai grav decât atât este faptul că presupusele informații scandaloase reprezintă, probabil, ceea ce a declarat agresorul la poliţie, ceea ce înseamnă o “scurgere de informații” din partea acestei instituții. Dacă “scurgerea de informații” ar fi avut ca obiect și declarația mea, ar fi fost relevat adevărul în cauză în faţa opiniei publice, influențată în mod vădit de prezentarea unilaterală. Sunt convinsă că adevărul va ieși la iveală.

Aceasta este ultima comunicare publica pe care o facem în cauză atât eu, cât și domnul avocat Vlad Hosu, până în momentul în care dosarul va fi soluționat. Le mulțumesc celor ce au încredere în mine și regret că, într-o cauză în care sunt victimă, trebuie să fiu supusă oprobriului public. Paradoxal pentru o victimă, sunt nevoită să afirm cu tărie că sunt nevinovată”, scria atunci Laurette pe Facebook

