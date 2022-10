S-a referit la Cristian Ghinea, coordonatorul departamentului de politici publice al USR, despre care a spus că are un limbaj golănesc și, pentru el, toată lumea este proastă.

„Îl detest total pe Cristian Ghinea pentru limbajul pe care îl folosește. Îl detest total pe acest domn. Are un limbaj grobian, golănesc. Tratează pe toată lumea din jurul lui „cu sub nivelul mării”. Nu știu dacă acest individ are o cultură sau educație, dar să vorbești așa cu toată lumea... și să-i faci pe toți dobitoci și proști - nu contează că vorbim despre oameni de la PSD, PNL, UDMR. Pentru el, toți suntem niște dobitoci. Dar să vorbești în așa hal, nu îți e rușine?! Așa, ca un golan”, a zis Laura Vicol.

VEZI ȘI: Ghinea, declarații mincinoase prin care își va pune în cap toți buzoienii: A jignit un oraș întreg doar pentru că voia să se certe cu Marcel Ciolacu

Mihai Răzvan Moraru, fost președinte USRPLUS Buzău, l-a pus la punct pe Cristian Ghinea după ce acesta din urmă a zis că la Buzău nu a fost nicio revoluție.

„Marcel Ciolacu este un fals revoluționar, la Buzău nu a fost nicio revoluție”, a declarat Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de politici publice al USR.

Nimic mai fals. L-a contrazis chiar fostul său coleg de partid - Mihai Răzvan Moraru, deși nu era nevoie să-l contrazică nimeni, era suficient să știe puțină istorie.

„Domnule Cristian Ghinea, ati fost la Buzău in dec ‘89? Am citit mai devreme declarațiile domnului Ghinea, in războiul politic pe care il are cu Marcel Ciolacu, pe care il acuză de faptul ca deține un certificat fals de revoluționar. Așa o fi, să meargă mai departe cu aflarea adevărului. Dar tot Domnul Ghinea spune că la Buzău nu a existat o Revoluție in 1989, că Buzăul a fost inclus prin fraudă in lista orașelor.

Dragă Domnule Ghinea, la Revoluție aveam 8 ani și locuiam in Cartierul Micro3, Mun. Buzau, la etajul 10 in A-uri. In zilele Revoluției apartamentele de la etajul nostru cu fost ciuruite de gloanțe. Blocul, încă nerenovat, are și acum urme de gloanțe la etajul 10. Am trăit câteva zile dramatice: timp de 3 zile am fost obligați să ne tărâm prin casă, pentru că erau constant focuri de armă către sau dinspre zona unde locuiam. Din 22 pana în 25 Decembrie!

Alte două zile am locuit in casă cu soldați trimiși pentru a securiza zona. Erau doar copii speriați, nu soldați! Cartierul era împânzit de taburi, pentru că dacă nu știți la Buzău a fost și este o importantă bază militară. Unele plecau spre București, altele au rămas in oraș. In Buzău au fost demonstrații ample și mulți militari, culminând cu incendierea Tribunalului. In data de 21 Decembrie muncitorii din Zona Industrială au oprit munca și au început revolta. Iar in 22 Decembrie au ocupat Palatul Comunal.

In acele zile 3 oameni din cartierul Micro3 și-au pierdut viața, împușcați in stradă! Iar în oraș peste 20! Așa că dragă Domnule Cristian Ghinea, a spune că la Buzău lumea a trăit liniștit in acele zile e o ofensă adusă tuturor celor care au fost in stradă in acele zile, tuturor familiilor îndoliate și celor care au trăit clipe de coșmar.

Dacă aveți dubii in privința anumitor revoluționari cu acte și vreți să scoateți la lumină falsul, foarte bine! Faceți asta! Dar nu jigniți un oraș întreg pentru o luptă politică! Iar ceea ce spuneți despre Buzău este total FALS! Parcă erati împotriva minciunii și a falsului! Pai atunci nu le folosiți!”, a transmis Mihai Răzvan Moraru.

USR a chemat în judecată Guvernul României pentru desecretizarea dosarului de revoluționar al președintelui PSD, Marcel Ciolacu, și susține că acesta nu a participat efectiv la Revoluția anti-comunistă din 1989, potrivit unui comunicat al partidului.

Potrivit statisticilor Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD), în intervalul 17-22 decembrie 1989 s-au înregistrat 271 de martiri, 22-25 decembrie - 715, după 25 decembrie au fost înregistrate 113 victime, iar fără dată exactă au fost înregistrate alte 67. Astfel, Revoluţia din 1989 a avut în total 1.166 de victime în oraşele declarate martir: Alba Iulia, Arad, Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Caransebeş, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Cugir, Hunedoara, Lugoj, Reşiţa, Sibiu, Târgovişte, Târgu Mureş, Timişoara.

Un număr de 47 buzoieni au murit în urmă cu 31 de ani. 25 dintre aceştia au murit pe raza judeţului Buzău, iar ceilalţi 22, în Bucureşti, Braşov, Hunedoara, Târgovişte şi Timişoara.

În municipiul Buzău, cele mai intense lupte, soldate cu decese, s-au dus în Bariera Ploieşti. Dinspre cimitirul Eroilor se trăgea intens spre unităţile militare, iar militarii au răspuns pe măsură.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News