Larisa Iordache, măcinată de lipsa mamei: Durerea este încă foarte mare. Aș fi vrut să-i fi spus multe...

"Durerea este încă foarte mare, însă nu pot face nimic pentru a o aduce înapoi pe mama. Trebuie să accept și să mă gândesc că ea și-ar fi dorit ca eu să fiu bine și să fiu fericită. Da! Cred în legătura care se poate face între părinți și copii. Și cred că mama mereu o să fie lângă mine și lângă fratele meu pentru a ne ajuta sau a ne împinge mai departe în momentele mai puțin plăcute pentru că așa era ea. Era un OM BUN, un suflet milos și mereu dădea tot ce avea mai bun pentru noi, copiii ei", a spus Larisa Iordache pentru ciao.ro.

"Știu că mă ajută de fiecare dată când sunt în impas. Nu există cuvinte pe care le pot folosi să spun cât de mult îmi lipsește. Aș fi vrut să-i fi spus multe. Și ea să-mi spună la fel de multe. Dar ce mai pot face eu acum?!", a mai spus gimnasta.

Larisa Iordache a vrut să renunțe la gimnastică

"Dintr-o întâmplare m-am apucat de gimnastică, iar aici pot spune că a fost destinul ca eu să ajung sportiv de performanță. Am început printr-o joacă, iar la vârsta de 10 ani am realizat că totul devine serios. La acel moment, a apărut și „setea de a deveni cea mai bună în gimnastică. Motivația a crescut pe zi ce trece, iar competițiile m-au făcut să simt plăcerea de a practica acest sport, de a concura și de a câștiga medalii importante. Plăcerea aceasta nu mă lasă să renunț momentan, și ea apare de fiecare dată când îmi este greu să lucrez în sala de antrenament, dar și la concursuri", spunea Larisa Iordache, în septembrie, într-un interviu pentru viva.ro.

”Am vrut să renunț cu adevărat”

"La vârsta de 15 ani am vrut să renunț cu adevărat. Mi-am dorit să devin o adolescentă normală, însă am renunțat la această idee în momentul în care părinții mei mi-au prezentat cu adevărat realitatea din afara gimnasticii. Și după accidentarea de la tendonul ahilean am avut momente cât se poate de grele, efectiv eram căzută psihic, pentru că îmi doream și simțeam că vreau să mă reîntorc în gimnastică, dar nu găseam momentul oportun. A fost o perioadă din viața mea din care am învățat MULTE lucruri", a mai spus gimnasta.

Cine este Larisa Iordache

Născută la data de 19 iunie 1996, într-o familie de sportivi din București, gimnasta Larisa Iordache este deținătoare a medaliei de bronz în proba pe echipe la olimpiada din 2012, cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană. La Campionatul European de Gimnastică din 2012, în finala de la bârnă a competiției, ea a câștigat medalia de argint, în timp ce la sol a obținut clasarea pe prima treaptă a podiumului.

În 2014, la Cupa Mondială de la Doha, Larisa Iordache a cucerit aurul la sărituri, bârnă și sol. În 2017, în finalele Cupei Mondiale din Slovenia, campioana și-a menținut poziția de lider câștigând aurul la paralele și la bârnă, scrie Prosport. La finalul lunii Iunie, Larisa Iordache a rămas fără mama sa.

”Sufletul să îţi fie liniştit, mami! Mereu în inima, sufletul şi mintea mea vei rămâne cel mai puternic om din lume. Te iubesc”, scria Larisa Iordache, atunci, pe Instagram.

Anul acesta, la Jocurile Olimpice, Larisa Iordache nu a putut participa la finala de la bârnă. Sportiva a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări.